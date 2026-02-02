<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Michelle David & The True-Tones publican “You’ll Never Know”, tercer adelanto de su próximo álbum Soul Woman, que verá la luz el 27 de febrero a través de Record Kicks.

Tras «Speak to Me» y «Running», el grupo vuelve a incidir en un soul de raíz profunda, impulsado por un groove envolvente y la voz magnética de Michelle David, en una canción que combina calidez analógica, pulsión espiritual y vocación claramente bailable.

El proyecto continúa así su firme proyección internacional, avalado por una reputación creciente como uno de los directos más potentes del circuito europeo. Criada en Nueva York y formada desde niña en el góspel, Michelle David sigue afianzándose como una de las propuestas más consistentes y reconocibles del soul contemporáneo.

Escucha ‘You’ll Never Know’ de Michelle David & The True-Tones