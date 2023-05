Escuchando Elefantes cantan con Glen Hansard y actúan en Barcelona

Escuchando Elefantes y el ganador de un Óscar Glen Hansard unen sus voces en «Lay Me Down», una emocionante colaboración que marca un hito en la carrera de ambos artistas. Coincidiendo con el 22º aniversario del aclamado disco «For the Birds» de The Frames, banda liderada por Hansard, este tema demuestra la conexión profunda que han cultivado a lo largo de los años.

En «Lay Me Down», Escuchando Elefantes logra capturar la esencia original de la canción, dándole un giro único y característico. Acompañados por el reconocido músico irlandés, con quien han compartido numerosas experiencias, escenarios y actuaciones callejeras, el dúo muestra una complicidad y camaradería palpable en cada nota.

La canción destaca por su emotividad y un ritmo cautivador, elementos que han caracterizado el estilo musical de Escuchando Elefantes a lo largo de su trayectoria. La voz distintiva de Glen Hansard se entrelaza con la de la vocalista del dúo, creando una armonía envolvente que cautiva a los oyentes desde el primer momento.

Como comentan en sus redes: «Muchos ya conocéis a Glen. Sabéis que ha sido y es un mentor en nuestra carrera. Además, es una inspiración para nuestra música desde hace 20 años, incluso antes de dedicarnos a esto. Por supuesto, también es un gran amigo y nos hace mucha ilusión dejar un trocito de esta amistad en una canción».

Por otro lado, los seguidores de Escuchando Elefantes tendrán la oportunidad de presenciar su talento en vivo el próximo viernes, 19 de mayo, en el Teatre de la Bona Sort, RAI, en Barcelona (entradas aquí). Esta presentación forma parte de una extensa gira que comenzó en marzo y que ha agotado entradas en varias ocasiones, incluso con la adición de una segunda fecha debido a la demanda.

El éxito de asistencia en sus conciertos no es sorpresa para aquellos que han tenido la fortuna de disfrutar de su música en directo. A lo largo de los años, Escuchando Elefantes ha ganado el apoyo incondicional de su fiel público y el reconocimiento de los medios de comunicación tanto a nivel nacional como local. Su infatigable esfuerzo creativo en el estudio y sus extensas giras por todo el territorio nacional e internacional han dejado una huella imborrable en la industria musical.

Escucha ‘Lay Me Down’ de Escuchando Elefantes ft. Glen Hansard