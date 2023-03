Estrenamos ‘Down the Hill’, lo nuevo de Land of the Sun

«Down the Hill» es el nuevo single adelanto de II, el segundo disco del power trío alicantino de stoner rock Land of the Sun. Se nos vienen a la cabeza algunos nombres como: Kyuss, Fu Manchu, Queens of the Stone Age, o incluso unos primeros Dinosaur Jr. al escuchar el poderoso sonido que Alex, Omar y Juan Pablo manufacturan en su banda.

La banda nos cuenta que, el tema trata sobre esas personas que van directas a su objetivo sin contemplaciones, aunque desde fuera se perciba que con su insistencia van mal encaminados y terminarán estrellándose contra un muro. Está claro que cada individuo es responsable de sí mismo, pero la terquedad gratuita y no escuchar los consejos de alguien cercano que solo quiere ayudar o cuidar, bien se merece un poco de respeto y consideración. Al menos para tener una perspectiva diferente que puede que nos sugiera que no siempre estamos en lo cierto por mucho que nos convenzamos a nosotros mismos.

Parece que, a priori el videoclip no muestra relación directa con la letra de la canción, pero seguramente en un futuro el trio nos aclare el porqué de esas imágenes.

El 24 de marzo se publica II a través de Nooirax Producciones y ya puede reservarse en el bandcamp de la banda.

Escucha ‘Down the Hill’ de Land of the Sun