Estrenamos el nuevo vídeo de los mallorquines Mantra

Mantra, el grupo mallorquín formado por Franc Prohens, Jaume Prohens, Mateu Del Rio y Sergi Tomas, publicará su nuevo EP, Plastic Boys, el próximo 13 de febrero. Un disco que homenajeará por igual a sonidos británicos y al rock de guitarras neoyorquino. Un punto de encuentro entre la introspección crítica y la chulería despreocupada, un punto de rebeldía ante la opresión del algoritmo.

Como último avance de su inminente nuevo trabajo, Mantra han publicado el sencillo «Modern man». Una canción en la que el cuarteto deja atrás el pop cálido y amable de anteriores entregas para meterse en un terreno mucho más crudo y directo. «Modern man» es electrónica primitiva, sintetizadores lo-fi, crudeza, ironía y una colisión entre el descaro del rock y el acabado sintético de nuestro tiempo que define al «hombre moderno» del que habla el título. Un hombre que se refugia en su disfraz de autenticidad roquera para protegerse del invierno helado de nuestro tiempo.

«Modern man» ha contado la producción de Franc Prohens y Josep Umbría en Calma Estudis. Una producción que refuerza los contrastes presentes en el espíritu de la canción combinando guitarras distorsionadas con sintetizadores, y baterías reales con cajas de ritmo.

Hoy estrenamos, en exclusiva para Muzikalia, el vídeo de «Modern man», el nuevo sencillo de Mantra.