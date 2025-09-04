Estrenamos el nuevo vídeo de Orina, ‘Moreno Albañil’

Te hablamos de ellos en su paso por Canela Party 2024 y ahora se confirma el lanzamiento de su primer álbum. Orina publicarán su debut, Mea Culpa, el próximo mes de octubre a través del sello Desorden Sonoro.

Como primer adelanto llega el single “Moreno Albañil”, de la que hoy estrenamos su primer vídeo en exclusiva. Un tema en el que los malagueños nos hablan de la alienación de la clase trabajadora y desmonta la falacia de la meritocracia con un grito colectivo contra las falsas promesas de ascenso social.

Tras convertirse en referencia de la escena independiente local con un EP y varios singles, y haber compartido escenario con bandas como Triángulo de Amor Bizarro, Belako o La Plazuela, llega el momento de pasar a la primera plana.

Lo tienen todo para dar el salto, gracias a esa mezcla de indie de guitarras con rock, post-punk, funk, ska o dub con un directo abrasivo.

Disfruta del vídeo de ‘Moreno Albañil’ de Orina