Estrenamos el nuevo videoclip de Las Bajas Pasiones

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Las Bajas Pasiones se han consolidado en los últimos tiempos como una de las formaciones más singulares y comprometidas de su estilo en el panorama estatal, mezclando electrónica, rap y pop con discurso queer, poesía y baile. Mañana publican un nuevo sencillo titulado «Ya se acaba la noche». Se trata del tercer adelanto de su próximo disco, que verá la luz el 20 de marzo con ese mismo título. En su nuevo lanzamiento Las Bajas Pasiones vuelven a combinar pop, rap y electrónica con una letra que habla de vida, melancolía, desamor y resistencia, recuperando la esencia de los primeros trabajos del grupo.

«Ya se acaba la noche», como indica su título, se centra en ese momento final de la noche, cuando se encienden las luces de la pista y toca volver a casa. Un instante lleno de nostalgia y energía a la vez, como un último baile antes de que amanezca. La canción ha sido producida por Furvoice y compuesta por Trusty, Edu Libra y el propio Furvoice. «Ya se acaba la noche» será uno de los temas centrales del nuevo disco de Las Bajas Pasiones, además de toda una declaración de intenciones sobre el momento creativo que vive la banda.

El videoclip, dirigido por Arturo Mocta y protagonizado por Alberto Velasco junto al grupo, muestra un deambular nocturno por las calles de Barcelona en un amanecer que parece no terminar nunca, reforzando la atmósfera del tema.

Hoy, un día antes de su lanzamiento oficial, estrenamos en exclusiva para Muzikalia el vídeo de «Ya se acaba la noche», el nuevo sencillo de Las Bajas Pasiones.