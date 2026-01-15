Estrenamos el vídeo de ‘Estrella negra’, incluida en el nuevo disco de Peepshow

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Solisombra es el nuevo álbum de la banda valenciana Peepshow, un trabajo de once canciones que se publica hoy mismo y consolida su identidad con un repertorio intenso, luminoso y multicolor.

El sucesor de Cómo hacer una bomba atómica (2018) ha sido grabado en los estudios Casafont de Lleida, producido y mezclado por Uve Martínez y masterizado por Víctor García en Ultramarinos Costa Brava. Un trabajo que recorre distintas facetas compositivas del grupo, desde el indie-electro directo y fresco de «Prensas hidráulicas» o «Poder ser», hasta cortes más eléctricos y críticos como «Estar presente» —acompañado de un videoclip en homenaje a la catástrofe de la Dana en Valencia— o «Emergencia permanente», donde aflora con claridad su habitual pulso after-punk.

A lo largo del álbum también hay espacio para el pop orquestal, el folklore reinterpretado y el rock ácido, componiendo un conjunto coherente pero estilísticamente abierto. Completan el disco piezas como «La lutte des oubliés», cantada en francés y con ecos de Dominique A y Depeche Mode; «Invasores» y «Solisombra», que exploran el folklore español desde una mirada singular; o «Marca España», una crítica mordaz envuelta en rock afilado, antes de un cierre más poético y evasivo con «La tragedia de Morzuak» y «La serpiente de Arzachel».

Entre sus momentos más destacados se encuentra «Estrella negra», el tema elegido por Peepshow como carta de presentación: una canción pop de escucha accesible, con orquestaciones de aire setentero que remiten a Belle and Sebastian o ABBA y un fraseo vocal de crooner que reivindica el Bowie más universal sobre un pulso soul-glam. Una canción de la que hoy estrenamos su vídeo en exclusiva.

Disfruta el vídeo de ‘Estrella negra’ de Peepshow

Escucha ‘Solisombra’