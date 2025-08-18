Everything Is Recorded lanza single junto a Sampha, Florence + The Machine y Jah Wobble

Richard Russell regresa con nueva música de su proyecto de artista colaborativo, Everything Is Recorded. El nuevo sencillo «Wear and Tear» ve a Russell reunirse con colaboradores clave de sus recientes álbumes.

Una canción que cuenta con la participación de Sampha, Florence + The Machine y Jah Wobble, junto con la vocalista y compositora neoyorquina Danielle Ponder y el célebre baterista londinense Morgan Simpson.

La pista resultante es una pieza de alma cruda y rota que captura el intrépido espíritu de colaboración que Russell ha fomentado en su estudio Copper House del oeste de Londres.

Escucha «Wear & Tear» (feat. Sampha, Florence Welch, Danielle Ponder & Jah Wobble) de Everything Is Recorded