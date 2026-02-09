Fallece Fred Smith, bajista de Television y figura esencial del art rock neoyorquino

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Ha fallecido a los 77 años Fred Smith, bajista de Television y confundador de Blondie; uno de los arquitectos silenciosos del sonido que redefinió el rock neoyorquino de finales de los setenta. Su muerte llega tres años después de la de su compañero Tom Verlaine.

Fue su amigo Jimmy Rip, guitarrista del grupo el que dio la noticia en sus redes y dedicándole un sentido recuerdo:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jimmy Rip (@jimmyrip)



Fred se unió a Television en 1975, tras dejar atrás a Blondie y para sustituir a Richard Hell, que ya estaba comenzando su carrera con The Voidoids. Junto a Tom Verlaine y Richard Lloyd, Fred Smith fue parte esencial del núcleo creativo que se formó en torno al CBGB, epicentro del punk, el art rock y la nueva ola estadounidense. Aunque su perfil siempre fue discreto, su contribución resultó fundamental, su bajo no buscaba protagonismo, pero fue en gran parte culpable de la armadura de las canciones de Television.

Su trabajo en Marquee Moon (Elektra 1977) permanece como una referencia absoluta. Lejos del bajo contundente de las bandas punk de la época, Smith optó por una aproximación casi jazzística, que dotó a las canciones de Television de una profundidad rítmica poco habitual en aquellos tiempos. Temas como “See No Evil”, “Venus” o la monumental “Marquee Moon” no se entienden sin esas líneas precisas y elegantes, que mantenían todo en equilibrio mientras las guitarras exploraban territorios más psicodélicos.

Tras la disolución inicial de Television a finales de los setenta, Fred Smith se alejó progresivamente del foco mediático, participando en proyectos puntuales y manteniendo siempre una relación ambivalente con la industria musical. Regresó con la banda en los distintos reencuentros posteriores, demostrando que su forma de tocar seguía siendo influyente incluso décadas después.

La desaparición de Fred Smith cierra otro capítulo fundamental de aquel Nueva York irrepetible, pero su huella permanece intacta en cada escucha de Marquee Moon y en cada banda que sigue entendiendo el rock como un espacio de riesgo creativo.

Descanse en paz.