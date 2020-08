The Wailers publican su primer álbum en más de 25 años

La icónica y legendaria banda, The Wailers, regresa con su nuevo álbum, One World via Sony Music. El primer disco de la banda en más de 25 años, incluye 14 canciones deslumbrantes que llevarán a los oyentes por una montaña rusa de emociones.

El álbum es producido por Emilio Estefan, y coescrito por Emilio Estefan junto a Aston Barret Jr y Josh David Barrett.

Cada pieza de este proyecto combina el legado generacional de la música reggae con un sonido actual y moderno, sin dejar de resultar familiar para los fanáticos del género.

Hay artistas invitados que incluyen a Julian Marley junto aNatiruts en “When Love is Right”, la estrella emergente Emily Estefan interpretando la voz principal en “Destiny” y “Good Time”, Kush Gad con un verso destacado en “When Love Is Right ”, el armonicista de urban jazz Frederic Yonnet en “When Love Is Right” y “Only in Jamaica”, un verso destacado de Jesse Royal en “Good Time” y desde Brasil, el legendario Carlinhos Brown en la percusión de “When Love Is Right”.

Sobre el lanzamiento, Aston Barrett Jr. dijo: “La banda está emocionada y no podemos esperar más por este lanzamiento. Es un gran álbum. Damos gracias a todos los que han allanado el camino por nuestro futuro. Mi padre Aston (Familyman) Barrett ha sido una gran inspiración y maestro, quien me guió hasta este punto en donde pudimos conocer a Emilio Estefan. Ahora tenemos un álbum de primera clase del que todos estamos orgullosos”.

Junto a One World, The Wailers lanzaron el segundo sencillo del álbum, “Philosophy of Life”.

A principios de este año, The Wailers lanzaron el primer sencillo del álbum, “One World, One Prayer”, una pieza poderosa centrada en la unidad, el amor y la inclusión más allá de las diferencias culturales. También producido y escrito por Emilio Estefan, “One World, One Prayer” mezcla el reggae jamaiquino con sonidos del género latino urbano. Fomentando el tema de la inclusión de culturas, la pieza nos presenta al titán internacional Farruko, la superestrella de Jamaica Shaggy y continúando el legado de Bob Marley; Cedella Marley y su hijo Skip Marley.