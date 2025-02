Fallece Rick Buckler, el batería de The Jam, a los 69 años

Rick Buckler, batería de The Jam y pieza clave en el sonido de una de las bandas más influyentes del Reino Unido, ha fallecido a los 69 años. La noticia ha conmocionado a sus antiguos compañeros: Paul Weller y Bruce Foxton, que han compartido emotivas palabras en sus respectivas redes.

Weller ha expresado su tristeza compartiendo este texto y algunas fotos: «Estoy conmocionado y apenado por la muerte de Rick. Pienso en aquellos días en los que ensayábamos en mi habitación en Stanley Road, en Woking, en todos los pubs y clubes en los que tocamos de jóvenes, hasta que finalmente hicimos nuestro primer disco. ¡Qué viaje! Fuimos más allá de nuestros sueños y lo que creamos ha resistido el paso del tiempo».

Por su parte, Bruce Foxton ha tratado el papel esencial de Buckler en el sonido de la banda: «Rick era un buen tipo y un gran batería, cuyos patrones innovadores ayudaron a dar forma a nuestras canciones. Me alegro de que tuviéramos la oportunidad de trabajar juntos tanto como lo hicimos».

Nacido en 1955 en Woking, Surrey, Rick Buckler tocaba la batería de adolescente en un grupo de Heavy Metal. Un día, después de una actuación en un pub, fue reclutado por el hijo de un albañil llamado John Weller que, cansado de que su hijo Paul hiciera el vago en la escuela, hacía de manager para que su heredero y amigotes tocasen en pubs versionando a Chuck Berry y a The Who. Era 1973 y Bruce Foxton todavía no estaba en el grupo.

Ya en 1975 Foxton entraría a tocar en la banda y ese fue el comienzo de The Jam, una de las formaciones más legendarias del Reino Unido.

Era el año 1977 cuando esos chavales aparecieron en Top of the Pops, su sonido cercano al imperante punk contrastaba con sus uniformados trajes, y sus melodías y pegada, deudora del pub rock y las bandas mods de los sesenta. Del “beat” nervioso de la formación, el culpable era ese batería que parecía el mayor de los tres.

Su estilo era elegante pero agresivo, con una mezcla de potencia punk y sofisticación sixties que encajaba a la perfección con la visión de Weller y todo ese coctel les vino de maravilla para ser adoptados tanto por punks, como mods y cualquier joven interesado en el rock británico de la época.

Mientras Weller lideraba con su imponente presencia, voz y guitarra afilada y Foxton aportaba esas líneas de bajo inconfundibles, Buckler cimentaba el sonido de The Jam con una pegada precisa y energía inagotable en directo. El mismo Paul Weller llegó a reconocer que sus canciones no hubieran tenido el mismo impacto sin su fuerza rítmica.

Entre 1977 y 1982, The Jam se convirtieron en una de las bandas más importantes del Reino Unido, consiguiendo canalizar la furia juvenil del punk de manera más positiva y menos nihilista que este, con letras comprometidas y avanzando a un pop más sofisticado.

A principios de 1982, como adelanto de The Gift (último L.P de la banda) sale el single “Town Called Malice”, nuevo número uno en los charts de Reino Unido y posiblemente la canción más conocida a nivel mundial de The Jam.

Una canción altamente política en contra de Thatcher, con la lírica comprometida con el sindicalismo y el socialismo, algo nunca disimulado por Weller. En la cara B, sin embargo, estaba “Precious”, una especie de Funk que marcaría los siguientes años de Paul y por ende el final de The Jam.

Cuando Weller decidió disolver la banda ese mismo año, Buckler quedó tan sorprendido como el resto de sus fans y ni él ni Foxton pudieron hacer nada para convencer al “Modfather” de lo contrario. Terminaba como había empezado uno de los capítulos más memorables de la historia del rock, con la misma honestidad con la que empezaron y sin convertirse en un cliché, algo que nunca quiso Paul Weller.

Fuimos muchos los que soñamos en repetidas ocasiones con la reunión de la formación original y en alguna ocasión nos pareció que estábamos cerca. Un simple espejismo provocado por la imaginación trasnochada de fans irredentos, Paul Weller nunca quiso.

Lo más cerca que estuvimos fue con la banda llamada The Gift (como el último disco de The Jam) y posteriormente con From The Jam, ambos proyectos con Foxton y Buckler, aunque este último abandonaría en 2009.

Anteriormente, en 1983, Rick Buckler formó la banda Time U.K de escasa duración, pero que consiguió cierto éxito con el single hit “Cabaret”.

Tan solo un par de años después, otro fallido, pero interesante intento del musico por subirse a la ya fallecida noria de la new wave, fue la banda Sharp, con la que volvió a reunirse con Bruce Foxton. Aunque con bastantes canciones grabadas en estudio, en vida solo editaron este single.

En el año 2002 el siempre interesante sello británico Detour Records rescató todas las grabaciones, para editarlas en un recopilatorio titulado One More Time. Quizás fue esto lo que animo al bueno de Rick a agarrar de nuevo las baquetas, ya que desde principios de los noventa se había estado ganando la vida como carpintero.

El fallecimiento de Rick Buckler marca el final de una era para los fans de The Jam, que una vez soñamos con asistir a alguno de sus conciertos. Desde su estilo de batería, pasando por su actitud en el escenario, o su pose y estética siempre impertérrita, Buckler no fue solo “el batería”, fue parte primordial en la magia del grupo y sus discos siguen sonando con la misma frescura que hace más de cuatro décadas.

Hasta siempre Rick. Gracias por todo.