Fallece Robe Iniesta, cantante de Extremoduro, a los 63 años

Robe Iniesta, cantante de Extremoduro, ha fallecido a los 63 años. Un nuevo batacazo para los amantes del rock, que llega pocas horas después de la muerte de Jorge Martínez, líder de Ilegales.

La noticia acaba de aparecer en las redes de la banda del cantante extremeño y en su perfil personal:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Robe (@robe.es)

De Extremoduro a Robe

Robe Iniesta nació en Plasencia en 1962 y será recordado como pionero de un rock honesto, callejero y poético; creador de himnos que se han convertido en banderas generacionales y autor de una obra que fue mucho más allá de lo musical para entrar en lo literario y lo más emocional.

Músico autodidacta, empezó a componer canciones directas y rebeldes que desde el principio llegaban cargadas de esas metáforas tan particulares. En 1987 fundó Extremoduro con Kaíto al bajo y William a la batería, pronto llegó la maqueta “Rock transgresivo” y ahí empezó todo.

Con Extremoduro, Robe se convirtió en la voz de una generación gracias a unas letras cargadas de crudeza, poesía urbana y verdad visceral, canciones que capturaron la rabia, el desencanto y la esperanza de quienes vivían al margen. Álbumes como Deltoya (1992), Agila (1996) o La ley innata (2008) quedan ahí como auténticos referentes del rock en español.

Tras la disolución de la banda en 2019, continuó su carrera en solitario, explorando sonidos más íntimos y personales sin renunciar a su personal estilo, dejando discos como Mayéutica (2021) y el más reciente Se nos lleva el aire (2023).

Descanse en paz.