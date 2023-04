Fallece Seymour Stein, figura clave en la carrera de Ramones, Talking Heads o Madonna

Seymour Stein ha fallecido a los 80 años. El ejecutivo de la industria discográfica, nacido el 18 de abril de 1942 en Brooklyn, será recordado por ser el fundador de Sire Records, una compañía discográfica independiente que ha lanzado álbumes de algunos de los artistas más influyentes del mundo de la música.

Pero si hay algo por lo que pasará a la historia es por fichar en su compañía a artistas como Talking Heads, The Ramones, o Madonna. También fue responsable de aupar las carreras en solitario de Lou Reed o Brian Wilson o de ser quien publicara el primero a artistas ingleses como Echo & The Bunnymen, The Smiths, Depeche Mode, Undertones o The Cure. En sus memorias de 2018 «Siren Song: My Life in Music», Stein escribió: «Mi negocio consistía en convertir buena música en discos exitosos».

En 2005, Stein recibió el premio Ahmet Ertegun de la Fundación Rock and Roll Hall of Fame, en reconocimiento a su carrera en la industria de la música. Además, ha sido incluido en el Salón de la Fama de la Música de Brooklyn y en el Salón de la Fama de la Música de Nueva Jersey.

Descanse en paz.