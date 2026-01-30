Fillas de Cassandra tendrán nuevo disco en abril

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Fillas de Cassandra presentan «saír á fresca», primer adelanto de su próximo álbum Tertúlia, que será publicado la próxima primavera, concretamente en el mes de abril.

El dúo formado por Sara Faro y María SOA abre simbólicamente las puertas de su casa con una canción que funciona como carta de presentación del nuevo disco y que ya está disponible en plataformas digitales. El lanzamiento llega acompañado de un videoclip rodado en Vigo, su ciudad, en el que participan, entre otros, Mireia Oriol, Cris Iglesias y Antonio Durán ‘Morris’, y que plantea un espacio colectivo de encuentro y conversación como punto de partida del proyecto.

Producido por Çantamarta junto a las propias artistas, Tertúlia supone una expansión clara del lenguaje creativo de Fillas de Cassandra, con un mayor protagonismo de las bases electrónicas combinadas con instrumentación orgánica y una propuesta conceptual abiertamente contemporánea y feminista. Concebido como una plaza abierta al diálogo, el conflicto y la celebración, el disco articula voces cruzadas, armonías corales y ritmos híbridos que refuerzan la idea de comunidad. Saír á fresca adelanta así un trabajo ambicioso y vanguardista, influido por referentes artísticos diversos y llamado a consolidar al dúo como una de las propuestas más relevantes de la nueva escena gallega.

Escucha ‘saír á fresca’ de Fillas de Cassandra