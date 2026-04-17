Nine Inch Nails

Nine Inch Nails lanzan disco junto a Boyz Noize: Nine Inch Noize

Hoy mismo ha visto la luz Nine Inch Noize, el álbum que une a Nine Inch Nails con Boys Noize, proyecto del DJ de Electro House, Techno y Techno Punk alemán Alex Ridha.

Un trabajo que recoge la química desarrollada en trabajos previos como bandas sonoras y en la gira ‘Peel It Back’, donde ya exploraron un enfoque más electrónico del universo de Nine Inch Nails.

El disco incluye 12 temas que replican el setlist de Coachella, con relecturas de clásicos como “Closer”, “Copy of A” o “She’s Gone Away”, además de revisiones de material de How to Destroy Angels y Soft Cell. Grabado en múltiples contextos, desde directos hasta estudios, hoteles o incluso aviones, el álbum responde a una voluntad de reinterpretar el catálogo de NIN desde una lógica más electrónica.

Pese al entusiasmo generado por este proyecto paralelo, Reznor ha descartado que derive en una nueva gira específica bajo este formato. Su prioridad inmediata pasa por retomar la actividad de Nine Inch Nails, confirmando que volverá al estudio de forma inminente para trabajar en nuevo material.

Escucha ‘Nine Inch Noize’ de Nine Inch Nails y Boys Noize

1. ‘Intro’ (Nine Inch Noize Version)
2. ‘Vessel’ (Nine Inch Noize Version)
3. ‘She’s Gone Away’ (Nine Inch Noize Version)
4. ‘Heresy’ (Nine Inch Noize Version)
5. ‘Parasite’ (Nine Inch Noize Version)
6. ‘Copy Of A’ (Nine Inch Noize Version)
7. ‘Me I’m Not’ (Nine Inch Noize Version)
8. ‘Closer’ (Nine Inch Noize Version)
9. ‘The Warnin’g (Nine Inch Noize Version)
10. ‘Memorabilia’ (Nine Inch Noize Version)
11. ‘Came Back Haunted’ (Nine Inch Noize Version)
12. ‘As Alive As You Need Me To Be’ (Nine Inch Noize Version)

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