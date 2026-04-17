Deleste

Deleste anuncia sus actividades paralelas de la mano de Cervezas Alhambra

Queda poco más de un mes para que Deleste regrese a los Jardines de Viveros y sitúe de nuevo a València en el mapa de la música independiente. Los días 22 y 23 de mayo regresa con dos jornadas diferenciadas que combinan nombres internacionales como Primal Scream, Apparat, Röyksopp (DJ set) o Anna Calvi con propuestas como Kerala Dust, Holy Fuck, Billy Nomates o talento local como Los Invaders, además de una programación de DJs que mantendrá el pulso entre conciertos.

Más allá del cartel, Deleste reafirma su carácter como una de las citas más cuidadas del calendario valenciano, apostando por la cercanía, el detalle y una experiencia que va más allá de lo estrictamente musical. En esa línea, la colaboración con Cervezas Alhambra propone dos interesantes experiencias en la #RutaDeleste:

  • Vuelta al Disco

El 8 de mayo, la tienda Discos Oldies (c/ de la Mare de Déu de Gràcia, 6) acogerá una nueva edición de “Vuelta al Disco”, la listening party de Deleste junto a Cervezas Alhambra, en la que se escuchará al completo Screamadelica, de Primal Scream. Un momento para parar, escuchar y disfrutar la música sin prisa.

Además, el público podrá participar en el Sorteo Momentos Alhambra, con el que se podrá ganar una experiencia exclusiva dentro del festival, que incluye un abono doble y acceso a la zona de artistas.

  • Cata musicada  

También tendrá lugar una cata musicada, a la que solo podrán acceder los ganadores del sorteo lanzado en redes sociales. Una propuesta que une gastronomía y música en un maridaje multisensorial: tres cervezas, tres bocados y tres canciones. Una experiencia pensada para detenerse y saborear cada detalle, ensalzando los matices de cada propuesta.

En esta edición, la experiencia contará con la participación de la cantautora valenciana Ana Zomeño. Ha sido nominada en dos ocasiones a los Premios Carles Santos de la Música Valenciana – a Mejor Artista Revelación y a Mejor Disco de Canción de Autor- y actualmente continúa desarrollando nuevas canciones mientras cierra la gira de su último trabajo.

Toma nota del cartel de Deleste 2026

Entradas para Deleste

Coincidiendo con el anuncio de la distribución por jornadas, Deleste pone también a la venta las entradas de día: el viernes 22 de mayo tendrá un precio de 39 euros, mientras que el sábado 23 de mayo se podrán adquirir por 49 euros.

Los abonos están disponibles desde 69 € en este enlace.

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