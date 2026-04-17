Rosalía lanza 'LUX (Complete Works)' con los temas de la edición ampliada y una novedad

Rosalía amplía el universo de LUX con LUX (Complete Works), una edición que llega a las plataformas de streaming e incorpora por primera vez canciones que hasta ahora solo estaban disponibles en formatos físicos.

La versión ampliada del álbum llega con las canciones habituales de su gira (lee aquí la crónica de su paso por Madrid) como “Focu’ranni” o “Novia robot”, además de “Jeanne” o una novedad como “Stalker (francotiradora versión)”, una reinterpretación que expande el imaginario sonoro del disco.

Este movimiento da forma definitiva a un proyecto que desde el inicio se había planteado como algo abierto y en evolución, ya anticipado por aquella pizarra compartida en redes que sugería material inédito. Más que una reedición convencional, LUX (Complete Works) funciona como una integración total de un álbum de como te dijimos:

«Un desafío en tiempos de simplismo, scroll continuo y la dictadura del algoritmo. Todo un prodigio que rehúye la lógica del single o el hit, reclamando una escucha activa y una continuidad casi sinfónica. Su complejidad y esa manera de fundir lo barroco y la vanguardia, queda bastante lejos del artificio y la boutade y se acerca más al compromiso artístico».

Escucha ‘LUX (Complete Works) de Rosalía