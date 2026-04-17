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Te presentamos a Coracha con su nuevo sencillo, "La vida moderna no es para mí"

Coracha es un músico malagueño, cuyo nombre es Chico Medina, que ha estado interesado por la música desde muy joven, formando parte de diversos grupos de la escena local. Proyectos con escasa repercusión en los que iba abarcando diversos estilos, desde el metal hasta el flamenco fusión, y participando indistintamente como vocalista, bajista o batería.

Desde siempre Medina ha compuesto canciones que, finalmente, reunió en un número suficiente para poder iniciar su propio proyecto musical con el nombre de Coracha. Un proyecto totalmente independiente y autogestionado en el que él mismo se encarga de todo el proceso, desde la composición y grabación hasta la edición incluyendo toda la parte visual.

En 2025 Coracha publicó su primer disco, un EP homónimo con cinco canciones que puedes escuchar en YouTube y en su página de Bandcamp. Hace unos días vio la luz una nueva canción no incluida en el EP, «La vida moderna no es para mí». Un tema directo y pegadizo en el que su autor expresa su malestar por el rumbo que está tomando la sociedad actual.

Aquí puedes escuchar el nuevo sencillo de Coracha, «La vida moderna no es para mí».

Coracha La vida moderna no es para mí

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