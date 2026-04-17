Olivia Rodrigo avanza su tercer disco con 'drop dead'

Olivia Rodrigo ha lanzado “drop dead”, el primer adelanto de su tercer álbum de estudio, you seem pretty sad for a girl so in love, que verá la luz el próximo 12 de junio a través de Geffen Records.

El nuevo disco de la norteamericana ha contado con la producción de Dan Nigro, que también trabajó con la artista en sus dos primeros discos SOUR y GUTS. Se especula que en el álbum podría participar Robert Smith, con quien cantó un par de canciones en la pasada edición del festival de Glastonbury.

Rodrigo participó en el reciente HELP(2) junto al guitarrista de Blur Graham Coxon en una versión de la canción «The Book of Love» de the Magnetic Fields.

“drop dead” llega acompañado de un videoclip dirigido por Petra Collins y rodado en el Palacio de Versalles.

Escucha ‘drop dead’ de Olivia Rodrigo