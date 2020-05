Future está de vuelta con ‘High Off Life’

Future está de vuelta. El octavo álbum de estudio en solitario del artista, High Off Life, ya está disponible en todos los DSPs tras el anuncio sorpresa del pasado martes. El álbum cuenta con la colaboración de Drake, y su cuatro veces platino, “Life Is Good“, así como la producción ejecutiva del propio DJ Esco de Freebandz.

Además de Drake, el álbum de 21 canciones cuenta con Travis Scott, Lil Uzi Vert, Lil Baby, Youngboy Never Broke Again, Young Thug, Meek Mill y más.

High Off Life es el primer LP en solitario de Future desde The Wizrd, publicado en enero de 2019. Contiene los exitosos sencillos “Crushed Up” y “First Off” con Travis Scott, y representa el quinto debut consecutivo de Future como número uno en la lista de los 200 álbumes de Billboard. Con High Off Life, la superestrella criada en Atlanta busca su sexto debut de este tipo. Además, la certificación Gold de High Off Life hace de Future un perfecto ocho por ocho con álbumes de estudio certificados Gold, tres de los cuales también han sido certificados Platino.

Desde principios de 2020, Future se ha movido con un vigor renovado. Apenas 10 días después del año lanzó “Life Is Good” con Drake, otro anillo de campeonato para el dúo What A Time To Be Alive, que obtuvo su mayor colocación en el Billboard Hot 100 (No. 2) hasta la fecha con la canción.

Future siguió a “Life is Good” entregando un puñado de sus críticamente aclamadas mixtapes (Beast Mode, 56 Nights, Purple Reign) a los DSPs en abril, un resultado que su devota base de fans ha reclamado durante mucho tiempo. Todo esto, le ha permitido reflexionar sobre una legendaria década de Carrera anterior, mientras pone sus ojos en la que viene.

La imitación puede ser la mejor formula del éxito, pero Future solo hay uno. High Off Life está fuera.