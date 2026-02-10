Geese pasaron por el Tiny Desk Concert

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Geese publicó el pasado otoño su tercer álbum, Getting Killed, editado a través de Partisan Records/Play It Again Sam, un repertorio que hacía del caos melódico y la ambición conceptual sus principales señas de identidad.

La banda neoyorquina firmó uno de los trabajos más importantes de 2025, mejor disco internacional para esta casa. El álbum supuso un giro decidido respecto al post-punk experimental de Projector (2021) y la psicodelia country de 3D Country (2023), apostando por una combinación poco común de humor corrosivo, ternura disonante y una furia estructural fuera de norma.

Grabado en Los Ángeles junto al productor Kenneth Blume, ha marcado un antes y un después en su carrera, como ahora confirman con su paso por los icónicos Tiny Desk Concert de la NPR, radio pública norteamericana.

El grupo del cantante y guitarrista Cameron Winter, la guitarrista Emily Green, el bajista Dominic DiGesu, el teclista Sam Revaz y el batería Max Bassin, interpretaron estas canciones:

«Husbands»

«Cobra»

«Half Real»

Disfruta del Tiny Desk Concert de Geese