Gene Clark – No Other (Reissue) (4AD/Popstock!)

Cuánto le debemos a la discográfica británica 4AD, fundada por Ivo Watts-Russell y Peter Kent a comienzos de los ochenta. En plena evolución, el sello lleva décadas exhibiendo gusto a la hora de facturar grandes discos -cuando no directamente referencias convertidas en historia de la música contemporánea-, y ahora tiene a bien reeditar la que fuese obra maestra de Gene Clark en solitario. Una decisión que coincide con el 45 aniversario de su publicación original y el que hubiese sido 75 cumpleaños de su autor, en lo que en cualquier caso es un acto de justicia para con No Other (Asylum, 74). Un álbum en el que precisamente el concepto clásico del mismo entendido como obra conjunta -con sentido único y prensada para escuchar con calma de principio a fin- luce esplendoroso, hasta ganar valía añadida con el sucesivo paso del tiempo.

El miembro fundador de The Byrds completó a mediados de los setenta un elepé de amplio recorrido, trascendencia y profundo calado, que abrazaba con igual solidez piezas más tradicionales y cercanas al country/folk y otras bastante más vanguardistas para la época. En uno y otro caso, las ocho canciones aquí agrupadas se complementan en lo que es pura magia, y vienen apostilladas con arreglos gloriosos que aúpan el conjunto tanto a nivel compositivo como ejecutivo (el protagonista se rodeó de una excelente banda que contaba con cinco miembros principales y varios complementarios). Es así como el valor global se multiplica exponencialmente, destilando cierto misticismo al contacto con un desarrollo que se antoja lógico pero ambicioso, cuidado en cada uno de los detalles y de amplio poder evocador. Se trata de piezas (con frecuencia) extensas, desarrolladas con paciencia y gloriosa convicción hasta superar la barrera de los cinco minutos. Sucede desde la celebración inicial que es “Life’s Greatest Fool”, el precioso medio tiempo “Silver Raven” (que Calexico deben haber escuchado mil veces), las arriesgadas “No Other” y “Strength Of Springs” (ésta última con su ramalazo progresivo), la imponente “From A Silver Phial”, o con esas canciones de apariencia eterna que suponen los ocho minutos de “Some Misunderstanding” y la final “Lady Of The North”. Con este elepé, Clark se posicionó en algún punto ficticio situado entre Neil Young, David Crosby, Donovan, Tim Buckley, Gram Parsons, Nick Garrie y Scott Walker, apuntalando countr/folk convenientemente orquestado hacia el infinito en total apogeo creativo.

El lanzamiento se presenta ahora en una cuidadísima edición de doble CD que, para empezar, incluye la obra original convenientemente remasterizada en los estudios Abbey Road de Londres. Por su parte el segundo compacto presenta valiosas tomas alternativas (que no maquetas), en las que el norteamericano tiende a cambiar el tiempo con respecto a la versión incluida finalmente en la referencia. Al tratarse de una selección de temas de por sí mayúsculos (cuando no directamente acongojantes), el aporte va más allá de la mera curiosidad, resultando éste un material de considerable interés. Se adjunta además un lujoso libreto de treinta páginas con fotografías, información pormenorizada y textos al respecto de la grabación. No Other (Asylum, 74/4AD, 19) es una obra capital que luce el precioso trazado que imaginó un músico en estado de gracia, atrevido pero conciso en aquellas intenciones de maravillosas consecuencias. Un secreto a voces que, de una vez por todas, podría alcanzar mayor popularidad: la belleza extrema debe ser siempre advertida y celebrada de forma indiscriminada.

