Geoffrey O’Connor – I Love What We Do (Dinosaur City Records)

Del australiano Geoffrey O’Connor ya sabíamos de él por aquel gran disco de sophistipop titulado For As Long As i Can Remember (2021). En este excelso cancionero se hacía acompañar por cantantes como Laura Jean, Jess Ribeiro y su gran amiga Sarah Mary Chadwick entre otras mujeres. Un dechado de pop sedoso y un gusto exquisito por las melodías orquestadas que nos remiten a nombres Divine Comedy, Chris Rea, o Shakatak entre otros referentes.

Ha pasado el tiempo y poco sabíamos de este orfebre del pop, aunque si uno lo seguía por sus redes sociales, veías que no ha parado de colaborar con diferentes artistas, actuando y posando con rosas rojas en lugares bohemios hasta acabar esculpiendo su cuarto larga duración, este notable I Love What We Do (Dinosaur City Records, 2025) que en portada aparece un primer plano del artista enfundado en una gabardina y con paraguas cual escena de un noir detectivesco.

Las inquietudes del australiano siguen intactas, y las melodías continúan exorcizando sus fantasmas de amores no correspondidos, y ese romanticismo al borde de lo kitsch que consigue esquivar con pericia. Las canciones son lo que cuentan y aquí hay unas cuantas para sacar pecho. Abrir con “I Love What We Do” (estupendos arreglos de arpa y flauta en una cruce entre el soul de Terry Callier y los Prefab Sprout) es ganarse el cielo bien ganado. Las líneas de sintetizador en “Let’s Make Love Feel Good Again” nos transportan a escenarios de luces de neón, a piano bares en donde encuentran morada los corazones solitarios, mientras que en “I Don’t Want To Be Loved” – con la colaboración coral de Chloe Sanger y estrenada el día de San Valentín (toma la guasa que se gasta) – empieza a lo OMD para escorarse hacía lujosos arreglos de cámara.

Una caja de ritmos marca los latidos de “With You I Have Time” en otra hermosa tonada conducida por la melosa voz de O’Connor; la más acústica “I’m So Lonely I Could Fall In Love” recuerda a los arrebatos de ternura de Richard Hawley, y para finalizar este proceloso tratado amoroso, “It’s Nice To Think” – junto a Chadwick en la parte vocal – nos guía una temperada melodía con toques folk que arrulla y te deja con ganas de más.

