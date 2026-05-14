The Waterboys cargan contra el tirano Trump en 'Don’t Even Have To Say His Name'

The Waterboys (recuerda nuestra reciente entrevista) vuelven tras Life, Death and Dennis Hopper con “Don’t Even Have To Say His Name”, un tema que choca frontalmente contra la administración Trump.

Como comenta el propio Mike Scott: “Odio a los abusadores y con esta composición reflejo mis sentimientos sobre el liderazgo político de un país que amo. La música y cultura estadounidenses me han inspirado toda la vida y creo que la decencia de Estados Unidos permanecerá intacta cuando este gobierno corrupto haya desaparecido, pero solo si la gente, tanto allí como en todo el mundo, cuestiona y protesta. Así que esta canción es nuestra pequeña contribución a ese proceso. Ojalá cumpla su propósito”.

The Waterboys se encuentran girando con The Fisherman’s Blues Revue en la que rendirán tributo a uno de sus trabajos más emblemáticos, el que fue su cuarto álbum, Fisherman’s Blues (1988), uno que ha incrustado en la memoria melómana canciones que el paso del tiempo no borra, sino que abrillanta aún más.

Este verano publicarán Atlantic Rain: The Lost FishermanRs Blues Recordings (Chrysalis Records), un triple álbum que publicarán el 17 de julio con piezas inéditas de las sesiones de Fisherman’s Blues, así como con tomas alternativas de las canciones que acabaron conformando ese referencial disco. “Hicimos tanta música en aquella época, con cientos y cientos de grabaciones individuales, que todavía sigo descubriendo cosas mágicas. Este conjunto de temas contiene lo mejor que he encontrado hasta ahora”, ha comentado Mike Scott sobre “Atlantic Rain”.

Te recordamos que nos visitan el próximo 3 de septiembre en el Roig Arena de València en el único concierto que van a dar este 2026 en España. Entradas a la venta aquí.