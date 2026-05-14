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Escucha el nuevo sencillo de Thee Eliam

Thee Eliam es un grupo donostiarra formado en 2023 y que en la actualidad está integrado por Elisa Anaut (voz, percusión), Liam Barksdale (voz, guitarra, teclados), Javier Vallejo (batería, percusión), Iasnaia Arruti (teclados) y Michael Ashby (bajo). El pasado mes de septiembre te hablamos de Thee Eliam en esta misma sección para presentarte su primer álbum, Breathe The Dawn, publicado en agosto de 2025.

El próximo 1 de junio Thee Eliam lanzarán un nuevo disco. Se trata de un EP con cuatro canciones que saldrá con el título de Reckless Strangers, Worn-Out Lovers. Registrado entre Seattle y Tolosa, en su cara A encontramos «Leave a notch» y «Mindful mess», dos canciones que el ahora quinteto grabó el pasado verano durante una gira por Estados Unidos. Las otras dos canciones son «Either Will Suffice» y «Tower of Song» (versión del clásico de Leonard Cohen) y fueron grabadas en Arax Studios de Tolosa con Lemy River.

De momento en su página de Bandcamp puede escucharse ya «Mindful mess». Una canción de rock nervioso y machacón con un toque de psicodelia y garage que suena a una colaboración entre B-52s y los Arctic Monkeys.

Thee Eliam estarán presentando sus nuevas canciones, entre otras fechas, en el festival Bestial C de Alcora que tendrá lugar el 20 de junio en la ciudad castellonense.

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