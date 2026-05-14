Alcala Norte

Alcalá Norte vuelven al post-punk más oscuro en 'Los Llamados Pitagóticos'

Alcalá Norte (recuerda nuestra reciente entrevista) iniciaron nueva etapa hace unas semanas con «El Hombre Planeta«, primer adelanto del que será su segundo disco, que va a publicarse tras dos años de ascensión imparable.

Los madrileños despuntaron gracias a un debut potentísimo, recordemos mejor disco de 2024 en Muzikalia, y una gira masiva por salas y festivales con aforos que han terminado multiplicando por 100.

Ahora llega un nuevo sencillo, «Los Llamados Pitagóticos», un regreso al post-punk más oscuro de sus comienzos con unas guitarras punzantes a lo Héroes del Silencio y una base rítmica y de sintes old school. Todo ello con esa peculiar lírica que imprime Rivas a cada texto. Una canción que algunos asistentes a su concierto en la explanada del Puente del Rey de Madrid pudieron escuchar en directo y en la versión demo que se repartió en unos flexidiscs.

Escucha ‘Los Llamados Pitagóticos&#82

Toma nota de los próximos conciertos de Alcalá Norte

16 de mayo – Gijón – Vibra Mahou
22 de mayo – Ourense – Ourensound
23 de mayo – Jaén – Oleosónica
13 de junio – Huesca – Festival El 21
20 de junio – Vitoria-Gasteiz – Azkena Rock Festival
02 de julio – Vilanova i la Geltrú – Vida Festival
10 de julio – Torre del Mar – Weekend Beach
11 de julio – Gandía – Pirata Beach
30 de julio – Bueu – SonRías Baixas
01 de agosto – Torrevieja – Low Festival
15 de agosto – Cádiz – No Sin Música
22 de agosto – Mallorca – Por confirmar
05 de septiembre – Molina de Segura – B Side
12 de septiembre – Gran Canaria – LPA Bmusic Festival

20 de febrero de 2027 en el Movistar Arena de Madrid

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