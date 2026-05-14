Alcalá Norte vuelven al post-punk más oscuro en 'Los Llamados Pitagóticos'

Alcalá Norte (recuerda nuestra reciente entrevista) iniciaron nueva etapa hace unas semanas con «El Hombre Planeta«, primer adelanto del que será su segundo disco, que va a publicarse tras dos años de ascensión imparable.

Los madrileños despuntaron gracias a un debut potentísimo, recordemos mejor disco de 2024 en Muzikalia, y una gira masiva por salas y festivales con aforos que han terminado multiplicando por 100.

Ahora llega un nuevo sencillo, «Los Llamados Pitagóticos», un regreso al post-punk más oscuro de sus comienzos con unas guitarras punzantes a lo Héroes del Silencio y una base rítmica y de sintes old school. Todo ello con esa peculiar lírica que imprime Rivas a cada texto. Una canción que algunos asistentes a su concierto en la explanada del Puente del Rey de Madrid pudieron escuchar en directo y en la versión demo que se repartió en unos flexidiscs.

Escucha ‘Los Llamados PitagóticosR

Toma nota de los próximos conciertos de Alcalá Norte

16 de mayo – Gijón – Vibra Mahou

22 de mayo – Ourense – Ourensound

23 de mayo – Jaén – Oleosónica

13 de junio – Huesca – Festival El 21

20 de junio – Vitoria-Gasteiz – Azkena Rock Festival

02 de julio – Vilanova i la Geltrú – Vida Festival

10 de julio – Torre del Mar – Weekend Beach

11 de julio – Gandía – Pirata Beach

30 de julio – Bueu – SonRías Baixas

01 de agosto – Torrevieja – Low Festival

15 de agosto – Cádiz – No Sin Música

22 de agosto – Mallorca – Por confirmar

05 de septiembre – Molina de Segura – B Side

12 de septiembre – Gran Canaria – LPA Bmusic Festival

20 de febrero de 2027 en el Movistar Arena de Madrid