Así ha cambiado viajar para ver conciertos en España

Ha sido después de la consolidación de los grandes festivales urbanos cuando disfrutar de la música en directo ha cambiado radicalmente en todo el territorio nacional. La experiencia de los conciertos suma elementos de turismo cultural, descubrimientos gastronómicos y otras actividades de ocio, siempre en relación con la identidad musical del evento y de la propia ciudad que se visita.

Aunque es el espacio sobre el que pivota todo el viaje, los turistas de la música planifican un viaje más completo. La música en directo mantiene el potencial de  mover a miles de personas durante varios días, ahora, también, ha transformando la forma en la que el público organiza su tiempo libre, optimizando las escapadas.

Las grandes capitales (Barcelona, Madrid, Valencia o Bilbao), que dedican recursos a ofrecer este tipo de actividades, entienden y aprovechan este cambio de mentalidad. Eventos como Primavera Sound o Mad Cool Festival consiguen que una parte importante del público reserve vuelos, restaurantes y Hoteles en Barcelona o Madrid incluso antes de conocer el cartel completo. La música funciona como un motor turístico de primer nivel, especialmente, como cabe suponer, entre aquellos viajeros jóvenes que quieren mezclar los conciertos de interés con otro tipo de planes culturales y recreativos, alargando la experiencia. 

La transformación del público se hace evidente en que, sin dar de lado al artista que quieren ver, aumenta el interés por vivir el ambiente del festival más intensa y completamente, descubriendo nuevas bandas y compartiendo la experiencia con el resto de participantes del evento, tanto nacionales como extranjeros. La sensación de evento colectivo tiene mayor peso, equiparándose incluso con la actuación principal.

Recorrer calles y barrios, como el Poblenou barcelonés, durante el Primavera Sound o por la zona de IFEMA, en Madrid, durante el Mad Cool, es suficiente para entender cómo la música redefine temporalmente la ciudad.

Por otro lado, la evolución tecnológica también aporta una profunda transformación en estos viajes sonoros. Las aplicaciones móviles, por ejemplo, facilitan la organización de horarios, se hace posible el acceso a mapas interactivos, se reciben avisos de cambios en los escenarios o permiten localizar conciertos paralelos repartidos por la ciudad. A eso se suma el crecimiento de las redes sociales, donde el público comparte recomendaciones sobre alojamientos, restaurantes o transportes cercanos a los recintos.

España, siempre tan peculiar en el mundo del ocio, ha logrado un perfecto equilibrio entre los grandes macrofestivales y las propuestas urbanas más cuidadas. Frente a los recintos alejados de hace una década, cada vez tienen más éxito los eventos integrados dentro de las propias ciudades. El público agradece poder salir de un concierto y continuar la noche caminando por zonas con vida cultural, bares abiertos y oferta gastronómica. Ciudades como Barcelona, Valencia o Bilbao han sabido aprovechar esa tendencia para reforzar su imagen internacional vinculada a la música en directo.

Por otro lado, las giras nacionales e internacionales han recuperado fuerza y cada vez resulta más frecuente que un aficionado viaje cientos de kilómetros para asistir a una actuación concreta. El espectador actual busca experiencias memorables, por eso funcionan tan bien los conciertos en salas emblemáticas, los ciclos especiales y las propuestas donde el entorno aporta personalidad a la noche.

26 de noviembre de 2015
Animal Collective estrenan nuevo disco en un aeropuerto
jean_michel_jarre_electronica_1_the_time_machine-portada
22 de noviembre de 2015
Jean-Michel Jarre - Electronica 1: The Time Machine (Sony)
19 de marzo de 2015
Libros: Kim Gordon. La chica del grupo (Contra)
2 de febrero de 2015
M.I.A. Irreverencia mix
SUNLIT
14 de mayo de 2026
SUNLIT: «Busco hacer canciones apasionadas sin resultar demasiado obvias, ricas en melodías y atemporales»
14 de mayo de 2026
VVV [Trippin’you] y Erik Urano se unen en 'Espadas en guadañas'
Austin TV
14 de mayo de 2026
Austin TV anuncia gira para junio
Alcala Norte
14 de mayo de 2026
Alcalá Norte vuelven al post-punk más oscuro en 'Los Llamados Pitagóticos'
Aldous harding
14 de mayo de 2026
Aldous Harding - Train On The Island (4AD / Flying Nun)
Foo Fighters
14 de mayo de 2026
Foo Fighters ofrecen su Tiny Desk Concert
The Waterboys
14 de mayo de 2026
The Waterboys cargan contra el tirano Trump en 'Don’t Even Have To Say His Name'
Thee Eliam foto
14 de mayo de 2026
Escucha el nuevo sencillo de Thee Eliam
14 de mayo de 2026
VVV [Trippin’you] y Erik Urano se unen en 'Espadas en guadañas'
Austin TV
14 de mayo de 2026
Austin TV anuncia gira para junio
Alcala Norte
14 de mayo de 2026
Alcalá Norte vuelven al post-punk más oscuro en 'Los Llamados Pitagóticos'
Foo Fighters
14 de mayo de 2026
Foo Fighters ofrecen su Tiny Desk Concert
The Waterboys
14 de mayo de 2026
The Waterboys cargan contra el tirano Trump en 'Don’t Even Have To Say His Name'
Thee Eliam foto
14 de mayo de 2026
Escucha el nuevo sencillo de Thee Eliam
14 de mayo de 2026
Así ha cambiado viajar para ver conciertos en España
the strokes
13 de mayo de 2026
The Strokes comparten 'Falling out of Love', balada con autotune que estará en su nuevo disco
13 de mayo de 2026
La PlayList Emergente de la Semana
Kanye West
13 de mayo de 2026
El concierto de Kanye West en Madrid podría cancelarse. El ministro Urtasun lo está estudiando
Morrissey
13 de mayo de 2026
Morrissey rinde tributo a Ramones: «Una combinación IMPOSIBLE de encontrar en las bandas de 2026»
Bloc Party
13 de mayo de 2026
Bloc Party avanzan el que será su séptimo disco, producido por Trevor Horn
TIENDA