Austin TV

Austin TV anuncia gira para junio

Austin TV regresará a España el próximo mes de junio dentro de una nueva gira con la que continúan reivindicando su singular universo instrumental y su filosofía “do it yourself”.

Convertidos desde comienzos de siglo en uno de los grupos más importantes de la escena independiente iberoamericana, su propuesta trascendió lo musical para convertirse en un fenómeno cultural capaz de marcar a toda una generación, siguiendo una ética artística comparable a la de Fugazi.

Conocidos por actuar ocultos tras máscaras bajo el lema “Tu cara no importa, importas tú”, los mexicanos Austin TV han pasado tanto por pequeños espacios autogestionados como por grandes festivales internacionales como Vive Latino, Coachella o Rock al Parque. Su esperado regreso en 2023, tras una década de silencio, reunió a más de 30.000 personas en Vive Latino y vino acompañado de la publicación de Rizoma, un disco con el que reactivaron una carrera que aún tiene mucho que decir.

Toma nota de las fechas de Austin TV

7 de junio – Madrid – Sala Sol – Entradas

9 de junio – Barcelona – La Vol – Entradas

10 de junio –  Valencia – 16 Toneladas – Entradas

11 de junio – Oviedo – Kuivi – Entradas

12 de junio – San Sebastián – Dabadaba – Entradas

Austin TV
4 de febrero de 2024
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