Ghostwoman – Welcome to the Civilized World (Full Time Hobby)

Ghostwoman regresa con Welcome to the Civilized World, un álbum que aunque sigue siendo fiel a esa identidad psicodélica y lo-fi del dúo canadiense, va un paso más allá en su sonido.

Musicalmente, suenan más punzantes que nunca. Una mezcla de psico-grunge hipnótico y blues abrasivo que se fusiona con una lírica cruda que se apoya en la producción artesanal. Un álbum que nos invita a un viaje sonoro por paisajes oníricos, con canciones construidas sobre riffs simples pero adictivos y una voz que oscila entre un crooner nostálgico y un chamán de la distorsión.

Desde el primer corte, «Welcome to the Civilized World», se presentan como en una misa profana al toque de piano donde las guitarras arrastran sus notas y la voz de Uschenko se disuelve en ecos, recordándonos a un predicador atrapado en su propio delirio. Con «Alive» (el primer single), el ritual continúa abrazando el lo-fi creando un corte sencillo, intenso y perfecto seguido del hipnótico groove de «That Jesus» o momentos en los que el disco parece detener el tiempo como en «Anhedonia». En «5 Gold Pieces», capturan la energía salvaje del grunge a través de guitarras noise.

La producción sigue sonando cruda y directa como una cinta grabada en un sótano, pero con una claridad que resalta la fuerza de las guitarras y la precisión de la batería de Ille, logrando un equilibrio delicado que dominan a la perfección. Ahí está «Levon» revelando su lado más emotivo, aportando un contrapunto humano al caos para luego caldear el ambiente con las redondas «When You All Were Young» y «From Now On», donde la potente batería destaca sobre el resto.

Ghostwoman dejan a un lado el garage psicodélico y mutan en una especie de post-rock espiritual, donde el silencio pesa tanto como el sonido. Uschenko, como un alquimista del ruido ha moldeado un trabajo que sigue avanzando en su búsqueda de autenticidad y que él mismo define como «una reivindicación de la música como acto de resistencia en tiempos oscuros. No hay otra opción que seguir tocando mientras el barco se hunde».

Con Welcome to the Civilized World, la banda no busca domesticarse, no hay estribillos pegajosos ni riffs memorables. No es una revolución, ni lo pretende, pero sí confirma que Ghostwoman es una de las voces más interesantes y genuinas dentro de la escena del rock psicodélico actual.

Escucha Ghostwoman – Welcome to the Civilized World

