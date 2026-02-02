Lo último:
Grammy
DestacadaNoticia

Grammys 2026: consulta la lista completa de ganadores

Redacción MZK

Hace unas horas se ha celebrado la gala de la 68ª edición de los Premios Grammy, una noche histórica para la industria que ha alzado a Bad Bunny como el artista de la noche.

El puertorriqueño se ha hecho con el Álbum del Año por DeBÍ TiRAR MáS FOToS y otros premios, incluyendo Mejor Álbum de Música Urbana y Grabación del Año por “DtMF”. La gala ha sido de lo más diversa, destacando por la variedad de estilos premiados, desde Kendrick Lamar y SZA logrando reconocimiento en rap y grabación, hasta Olivia Dean como Mejor Artista Nueva y Billie Eilish con Canción del Año.

En el ámbito del rock, metal, alternativo y electrónico, varios nombres relevantes también brillaron en los Grammys: Nine Inch Nails ganó el Grammy a la Mejor Canción de Rock por “As Alive as You Need Me to Be”; Turnstile fue una de las grandes sorpresas al llevarse Mejor Álbum de Rock por Never Enough y también el premio a Mejor Interpretación Metal con “Birds”.

Por su parte, Tame Impala obtuvo el Grammy a Mejor Grabación Dance/Electrónica con “End of Summer”, subrayando su capacidad para cruzar fronteras estilísticas entre el rock psicodélico y la música electrónica. la noche fue especialmente histórica para The Cure, que ganó tanto Mejor Interpretación de Música Alternativa por “Alone” como Mejor Álbum de Música Alternativa por Songs of a Lost World, un momento para la historia para la emblemática banda británica.

Estos son los ganadores de los Premios Grammy 2026

Álbum del Año
Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos

Canción del Año
Billie Eilish – Wildflower

Grabación del Año
Kendrick Lamar & SZA – Luther

Artista Revelación
Olivia Dean

Mejor Álbum Pop Latino
Natalia Lafourcade – Cancionera

Mejor Álbum de Música Urbana
Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos

Mejor Álbum Rock/Alternativo Latino
Ca7riel & Paco Amoroso – Papota

Mejor Álbum Pop
Lady Gaga – Mayhem

Mejor Interpretación Pop
Lola Young – Messy

Mejor Interpretación Pop a Dúo
Cynthia Erivo & Ariana Grande – Defying Gravity

Mejor Álbum de Dance o Electrónica
FKA Twigs – Eusexua

Mejor Interpretación de Dance o Electrónica
Tame Impala – End of Summer

Mejor Grabación de Dance Pop
Lady Gaga – Abracadabra

Mejor Álbum Rock
Turnstile – Never Enough

Mejor Interpretación Rock
Yungblud, Nuno Bettencourt & Frank Bello Featuring Adam Wakeman & II – Changes

Mejor Canción Rock
Nine Inch Nails – As Alive as You Need Me to Be

Mejor Interpretación de Música Alternativa
The Cure – Alone

Mejor Álbum de Música Alternativa
The Cure – Songs of a Lost World

Mejor Interpretación R&B
Kehlani – Folded

Mejor Interpretación R&B tradicional
Leon Thomas – Vibes Don’t Lie

Mejor Canción R&B
Kehlani – Folded

Mejor Álbum R&B Progresivo
Durand Bernarr – Bloom

Mejor Álbum R&B
Leon Thomas – Mutt

Mejor Interpretación Rap
Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T & Malice – Chains & Whips

Mejor Interpretación Rap Melódica
Kendrick Lamar & SZA – Luther

Mejor Canción Rap
Kendrick Lamar Featuring Lefty Gunplay – TV Off

Mejor Álbum Rap
Kendrick Lamar – GNX

Mejor Canción para Medios Audiovisuales
Huntr/x – Golden

Mejor Videoclip
Doechii – Anxiety

Mejor Película Musical
John Williams – Music by John Williams

También te puede gustar

NIN preparan nuevo álbum

Redacción MZK
Grannies band foto

The Grannies publican B-Side, otra lección de pop

Juanjo Frontera
Mercury Rev

Mercury Rev comparten el tercer avance de su regreso

Redacción MZK
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien