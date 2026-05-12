Kokoshca: «Resulta un misterio decodificar la realidad y crear estrategias para tener éxito»

Los navarros Kokoshca, una de las bandas más consolidadas de la música independiente nacional, regresan a la actividad discográfica con Divino tesoro (Sonido Muchacho, 2026), referencia donde recopilan y reinventan once temas de su primera época, años en los que seguramente la calidad de sus grabaciones no hacía justicia a la de sus composiciones, dando como resultado un disco alta disfrutable tanto para quienes ya conocían estos himnos embrionarios como para quienes los descubran ahora por primera vez.

Con la excusa de este lanzamiento, el cuarteto conformado por Iñaki López, Amaia Tirapu, Iñigo Andión y Álex López responde vía mail sobre estas nuevas grabaciones, su trayectoria y la escena independiente, entre otras cuestiones.

«Intentamos hacer una secuencia que funcionara coherentemente en su escucha completa»

Vuestro último disco se titulaba “La Juventud” (Sonido Muchacho, 2024) y el anterior EP “El Futuro” (Sonido Muchacho, 2022). En un grupo tan poco dado a la nostalgia como vosotros se hace rara esta visita al pasado que supone “Divino tesoro”. ¿De dónde o de quién surge la idea?

Rondaba desde hace tiempo la idea de dar visibilidad a estas canciones de nuestra primera época que pasaron un tanto desapercibidas en su momento. Las revisitamos y vimos que nos seguimos reconociendo en ellas. Algunas las modificamos y otras las dejamos casi igual porque ya funcionaban como estaban. Lo que ocurre es que en su momento sin medios ni conocimiento las grabamos nosotros mismos en nuestro estudio casero y ahora hemos querido que suenen mejor a nivel técnico. La idea surge tras “la juventud, divino tesoro” por los versos del poeta. El próximo disco hablará del presente.

Al hacer inventario de vuestros primeros tiempos ¿cómo habéis encontrado vuestro repertorio más añejo? ¿Aún os reconocéis en esas canciones? Aunque hayan pasado 15 años desde vuestros comienzos discográficos a nivel de letras no habéis cambiado ese enfoque “juvenil” a la hora de abordar cualquier tema.

Ja, ja lo del enfoque juvenil ya nos explicaras… Sí, como decía nos sentimos reconocidos en la esencia de las canciones. Es verdad que hay elementos propios del oficio de hacer música: letras, estructura, etc. que con el tiempo hemos ido puliendo y ahora mismo no lo haríamos como alguna de ellas.

¿Qué criterio habéis seguido a la hora de seleccionar estas canciones que habéis regrabado? “La fuerza” o “No volveré” siempre han estado vigentes en vuestro repertorio de directo, pero para las menos obvias ¿cómo fue el proceso?

Intentamos hacer una secuencia que funcionara coherentemente en su escucha completa y que fuera una muestra fiel de los distintos sonidos de nuestras canciones, a veces, eclécticas. Se han quedado fuera inevitablemente otras como “Jon y Yo” o “Morir”.

Hablemos de vuestra trayectoria, ¿cuando empezasteis con el grupo hace casi veinte años habríais firmado estar donde estáis?

La verdad que no pensábamos en esto. Es cierto que lo que nos empuja a hacer música sigue intacto, si bien ahora menos inocente. Seguiremos; lo de firmar para los futbolistas o las hipotecas.

Hay quien indisimuladamente quiere petarlo y pone los medios para ello -aunque se estrellen- y gente que prefiere ser de nicho y no perder estatus de culto. Vosotros os encontráis en un punto intermedio. ¿Estáis contentos con la repercusión actual que tenéis, con el lugar que ocupáis en la escena?

Uno de los secretos de los músicos, es que por mucho que enfoques tu carrera con una intencionalidad, resulta un misterio decodificar la realidad y crear estrategias para tener éxito. La propia industria musical sabe que, si ficha 10 artistas con la intención de petarlo, pues igual con suerte 1 lo hace y compensa la inversión en los otros 9; es una lógica mercantilista. La gente que empieza ahora con la ansiedad de los tiempos inmediatos tiene elementos comunicativos propios de hoy en día, con el lenguaje y el uso de las redes sociales que por otro parte resulta natural en ellos. Nosotras siempre hemos querido llegar a más público, pero a la vez como artistas hemos querido no olvidar qué nos empujó a hacer música y tener nuestra visión y voz propia.

La trayectoria que habéis llevado hasta ahora ha sido un ascenso lento pero seguro. ¿Fue vuestro disco homónimo del 2021 quizá el que mayor impulso os ha dado? ¿En qué momento fijaríais vuestra consolidación como banda reconocida con público propio?

Puede ser Algo Real (Sonido Muchacho, 2016), amplió el público y el disco al que haces mención, también.

¿Creéis que hay algún disco vuestro infravalorado? En mi opinión “El mal” no obtuvo la atención que merecía.

El Mal (Sonido Muchacho, 2018) es un disco que no tiene esa escucha tan fácil como otros, pero medios musicales lo destacaron. Incluso Hipersónica lo catalogó como el mejor disco del año. Otro disco que nos gusta mucho en su conjunto es La Fuerza (Birra y Perdiz, 2010) producido y grabado por nosotros mismos o Hay Una Luz (Ayo SIlver, 2013).

Vuestra carrera está bastante ligada al sello Sonido Muchacho. Cuando empezasteis con ellos era un sello muy pequeño y ahora publican a lo más granado de la música independiente nacional. Habéis evolucionado a la par. ¿Es el sitio donde hay que estar en 2026?

Como dice Álex hemos sido todos sonidomuchachizados. Los grupos que empezamos por la misma época, los pocos que quedamos, estamos ahí: Triángulo de Amor Bizarro, Mujeres, Los Punsetes… Sonido Muchacho ha sabido industrializar el underground ofreciendo ese equilibrio entre la tendencia y la base de donde venimos todos, incluido Luis, que tocaba en Juventud Juché.

No sois ni de la primera hornada ni de la última del indie, sea lo que sea ya el indie. En “El Búho” decís “yo no soy underground”. ¿Qué os parecen estas etiquetas? ¿En qué género os veis mejor reflejados? Y ligado a esto… “Mi barrio”, “Las chicas”, “Chubi chubi”, “Himno de España”… por citar algunas, son canciones que difícilmente se reconocerían como del mismo grupo. ¿Cuál es la esencia del sonido Kokoscha?

Decimos que orbitamos el pop y el rock and roll y así entra todo. Nuestra manera es hacer música que nos gusta y nos apetece explorar pequeños hilos que vamos abriendo. Sabemos que a veces puede desorientar al oyente epidérmico, pero lo que pedimos es un poco de tiempo para escuchar nuestros discos y ahí encontrarán la esencia.

Participasteis en el libro “No sonamos mal” que editó Muzikalia hace un par de años. Si pertenecierais a una escena, ¿con qué bandas veis que compartís afinidades?

Hay muchas bandas con las que compartimos afinidades, gustos, forma de estar en el mundo, humor… más allá de la música. Al final ves que dedicarte a esto te lleva a tener una visión común.

Desde luego, no parecéis puristas de nada. ¿Cómo veis la evolución del mundillo musical en España en estos veinte años? El perfil de banda o de intérprete como tal ha cambiado mucho, igual que los conciertos -millares-, la venta de discos -cayendo en picado-, etc.

Por un lado, pensamos que ahora grupos más artísticos están más establecidos y tienen más músculo, se ha industrializado la escena, lo cual es bueno. Antes en los 90, la cosmovisión era ser más puro y no venderte. Lo que por un lado era consecuencia de la raquítica industria española underground y te mantenía más cómodo, sin mucha exposición. Kurt Cobain acabó pegándose un tiro, pero mostró un mundo de grupos que desde el mainstream no hubieran tenido esa repercusión y evangelizó a gente como nosotros.

Por otro lado, al haber crecido y establecido la industria de esta música hace que los sonidos sean menos radicales y libres. Sin embargo, esta vertiente más experimental sí que se ha incluido en el rap o músicas urbanas de éxito.

Ahora hay más solistas, artistas con su nombre y menos grupos, pero todo es cíclico, como dice Josele Santiago: si te quedas quieto te pones de moda. Todo el rollo del streaming y la facilidad tecnológica ha creado abundancia sin sosiego necesario, signos de los tiempos.

No sé por qué, pero tengo la impresión de que no actuáis en festivales tanto como vuestro estilo y la calidad de vuestro repertorio merecerían… El perfil de festivales en el que actuáis es significativo también, lleváis siete Primaveras, si no recuerdo mal… ¿No os interesa mucho este tipo de eventos o hay alguna otra razón?

Hemos actuado en casi todos los festivales grandes y pequeños de nuestro rollo. No depende de nosotros, los festivales tienen su agenda.

Para vuestros conciertos de esta primavera, ¿qué repertorio debemos esperar? ¿algo cercano a un formato grandes éxitos?

Incluimos algunas de las canciones del disco Divino tesoro mezcladas con las de nuestra trayectoria. Estarán de puta madre y serán emotivos, divertidos y vibrantes.

Por último, y ya que estamos en modo “mirada al pasado”, ¿qué le pedís al futuro además de que me quede, que me quede, que me quede contigo? ¿Dónde os gustaría estar dentro de veinte años?

Seguir tocando y haciendo música, ver que el tecno feudalismo ha fracasado y bailar sobre sus ruinas de silicio.

Kokoshca estarán presentando Divino Tesoro en Málaga (5 de junio), Sevilla (6 de junio), Madrid (11 de junio) y San Sebastián (24 de julio)

Escucha ‘Divino Tesoro’ de Kokoshca