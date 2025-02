Green Lung y Unto Others unen fuerzas para una gira oscura

Los británicos Green Lung y los estadounidenses Unto Others unen fuerzas para una gira conjunta que hará temblar nuestros escenarios, gracias a Madness Live.

Desde Londres, Green Lung han surgido como una de las bandas más prometedoras del doom y el hard psych contemporáneo. Con influencias que van desde Black Sabbath, Fuzztones, hasta Ghost, su sonido está plagado de órganos lisérgicos y letras cargadas de esoterismo y folklore británico.

Su último álbum, This Heathen Land (2023), ha sido aclamado como una obra maestra del rock psicodélico y sus directos confirman lo que se escucha en el disco; oscuridad, metal y psicodelía a partes iguales.

Por su parte, Unto Others (anteriormente conocidos como Idle Hands) han revitalizado el metal gótico con una mezcla de The Sisters of Mercy, Type O Negative y metal ochentero. Su álbum Strength (RoadRunner 2021) los consolidó como una de las propuestas más frescas del género, con un sonido que entremezcla la oscuridad gótica con el glam más sleazy. La voz de Gabriel Franco y sus melodías han convertido a la banda en todo un referente.

Dos estilos aparentemente diferentes, pero que se encuentran en diferentes caminos. Y por si fuera poco, abrirán para los dos, Satan´s Satyrs, otras bestias del metal más oscuro.

Dos únicas fechas en las que la psicodelia ocultista y el metal gótico se den la mano.

1 de marzo – Madrid (Sala Copérnico)

2 de marzo – Barcelona (Sala Razzmatazz 2)

Entradas aquí