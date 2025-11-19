Gyoza anuncia conciertos y lanzan nuevo single

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Gyoza es una banda de rock alternativo originaria de Barcelona, mezclando guitarras crudas, atmósferas densas y melodías progresivas, recordando a influencias como Queens of the Stone Age, Muse o Fu Manchu. Tras varios lanzamientos, han recorrido la península con más de 200 conciertos y compartido escenario con nombres como Bala o Fu Manchu.

En su EP más reciente, Beber y doler, Gyoza abandona casi por completo el inglés y se expresa en castellano, profundizando en temáticas de duelo, pérdida y ansiedad emocional.

Tras el contundente “Un error”, Gyoza vuelve con “Si el dolor no es para tanto”, un nuevo single —disponible en plataformas digitales desde el 13 de noviembre— que ahonda en la faceta más íntima y reflexiva de la banda. Con una letra que se burla del dolor sin restarle gravedad, el tema captura con precisión la ansiedad cotidiana, los ecos familiares y esas mutaciones vitales que se instalan sin hacer ruido.

En el terreno sonoro, Gyoza mantiene su identidad inconfundible: un equilibrio preciso entre la aspereza y la vulnerabilidad, sostenido por riffs envolventes, atmósferas cargadas y una interpretación vocal que transita entre la contención y el desgarro.

