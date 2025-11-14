HANABIE. desatarán su ‘Harajuku-core’ en dos únicas fechas
El fenómeno japonés HANABIE. llega a nuestros escenarios dispuesto a demostrar que el metalcore también puede sonar kawaii, corrosivo e irresistible al mismo tiempo. Las de Tokio ofrecerán dos únicas fechas dentro de su gira europea 2025.
Formadas en 2015, Yukina (voz gutural), Matsuri (guitarra y voz melódica), Hettsu (bajo) y Chika (batería) se han convertido en una rara avis dentro del metal contemporáneo, una mezcla salvaje de riffs contundentes, break-downs salvajes y estética Harajuku que rompe cualquier cliché de género. Su último trabajo, Reborn Superstar! (Sony 2023), consolidó su proyección internacional con temas como “Pardon Me, I Have to Go Now” o “Girls Talk”, donde alternan gritos hardcore con melodías pop pegajosas, todo envuelto en una producción de lo más loca.
El directo de HANABIE. es puro desenfreno, vestidas como idols del caos, convierten el escenario en un híbrido entre un pit de metal y un afterparty de Shibuya. A pesar de una ejecución técnica musical impecable, gozan de un alto sentido del humor, lo que hacen de sus directos algo único.
No es casualidad que hayan pasado de tocar en pequeños clubs japoneses a agotar entradas en Londres, París y, ahora, Madrid. Desde Madness Live avisan de que se han agotado las entradas en Madrid y en Barcelona van camino de lo mismo.
Las fechas son estas
29 de noviembre de 2025 – Barcelona, Sala Apolo 2
30 de noviembre de 2025 – Madrid, Sala Mon (entradas agotadas)
Entradas aquí