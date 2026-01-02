Hélène Barbier – Panorama (Bonsound)

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Sin hacer excesivo ruido la francesa Hélène Barbier lleva editados tres discos excelentes bajo su propio nombre: Have You Met Elliott? (2019), Regulus (2021) preceden a este Panorama (Boomsound, 2025) en el que, de nuevo, vuelve a confiar su arte a un post punk fibroso como ya hiciera con su anterior grupo Moss Lime, y todo lo que va editando en su sello-fanzine Celluloid Lunch, que conduce junto a su pareja Joe Chamandy,

En estas nuevas canciones se hace acompañar por la espléndida guitarra de Meg Duffy (Hand Habits), en la mayoría de los temas, además de una sección de cuerda que acaba dando cuerpo a unas sonoridades oblicuas, muy vivas y llenas de contornos entre juguetones y crispados.

En algunas reseñas que he podido leer por ahí la comparan con una Jane Birkin infiltrada en un club de post punk de principios de los ochenta, y la verdad es que no está mal enfocado el comentario si nos atenemos a la cimbreante “Plastique Couch”, cantada en francés, y que recuerda a un cruce entre Pere Ubu y a los Talking Heads. Pero más previsible, aunque igual de atinada, está en el tema inaugural, “Kindness In A Cup”, en la que las reminiscencias a The Breeders nos hacen encomendarnos al Pod. Las guitarras a la manera de los Television en “Lapin” crean una atmósfera extraña, como si la canción fuera al ralentí, en una especie de avant-pop de sonoridades sesgadas, y en “Marcel” los ritmos nos llevan por derroteros no wave.

Un trabajo que va al grano. Poco menos de media hora, y que se disfruta de cabo a rabo su afán de sincretismo y despojarse de cualquier adorno superfluo. “A House” vuelve al redil de la no wave con cierto regusto a Wire; en “Milquetoast” hay influencias de Stereolab; el Bowie berlinés abre una grieta enorme en “Dans l’os” a través de un entramado agreste y serpenteante; Adrian Belew parece ser la sombra alargada que otorga entidad a “Weather Channel”, mientras que “Water”, de nuevo Tom Verlaine y las Throwing Muses parecen aliarse para cerrar un disco sin mácula.

Escucha Hélène Barbier – Panorama