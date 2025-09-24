Horsegirl estrenan un nuevo EP, ‘Julie un Twos’

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Horsegirl amplifican lo que mostraron en su estupendo Phonetics On And On (Matador) del que te dijimos: «todo suena a banda plenamente engrasada y que, tanto a nivel melódico como textural, han ganado en potencial creativo alejando la sospecha de repetir fórmula».

La banda de Nora Cheng, Penelope Lowenstein y Gigi Reece, lanza el EP Julie un Twos, que nos lleva de viaje a una de las canciones más interesantes del disco.

Como cuentan: «‘Julie’ tuvo una larga evolución con muchas versiones de trabajo. Queríamos compartir algunas de las primeras grabaciones para proporcionar información sobre cuánto evolucionan las canciones durante el proceso de hacer un disco. Esta canción describe la experiencia del enamoramiento y la incertidumbre: la vulnerabilidad toma una forma diferente en cada versión de la canción. Primero fue escrito en una guitarra acústica, un instrumento que finalmente fue eliminado de la grabación final. La evolución de la canción refleja la alegría de nuestra sesión de grabación con Cate y nuestro crecimiento como compositores mientras hacíamos Phonetics On and On»

Escucha ‘Julie un Twos’ de Horsegirl