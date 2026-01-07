Huevos Duros – Emotional Intelligence (Subterráneo Records)

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Hablar de Manolo Rock, es hacerlo de nuestro underground. Nacido en Las Palmas, pero desde los 19 afincado en Valencia, su nombre se filtra por los márgenes del ecosistema alternativo: promotor de conciertos, propietario de sellos discográficos, músico y mánager de artistas como Comité Cisne o los primigenios Surfin’ Bichos, como ya dimos cuenta en el libro La Luz en sus Entrañas.

Su aventura con Huevos Duros arrancó a mediados de los 90, cuando atraído por las nuevas tecnologías, decidió montar un proyecto unipersonal de punk melódico doméstico industrial, que renace en formato banda casi tres décadas después. Él permanece al mando de la programación, secuencias, teclados y caja de ritmos, mientras que el británico Gerard Fletcher aporta voz y guitarras,, junto al bajo de Teyma Menárguez.

Emotional Intelligence es un sorprendente artefacto de marcado tinte siniestro, una expedición por los laberintos de la psique humana que funciona como espejo de conflictos internos y la perpetua búsqueda de sentido en un mundo alienado y circular. Su propuesta oscila entre el rock oscuro y el industrial, tejiendo un paisaje de contrastes donde cada pieza suma al conjunto final.

La instrumental «Nightmares in my mind» inaugura el disco con una intensidad abrumadora; «You» crece en texturas hipnóticas; la atmosférica «Work home drink sleep» captura la monotonía existencial; «Rider in my head» seduce con su base rítmica inquietante, mientras que «Into the Hole» alcanza dimensiones épicas.

Todo confluye en un trabajo sólido que, huyendo de revivals nostálgicos o complacientes, reactualiza el imaginario ochentero -esos ecos, delays, reverbs y sintetizadores que construyeron una época- para traerlos a nuestros días. Más que un renacimiento, estamos ante la puerta de entrada a nuevos caminos que esperamos expectantes.

Escucha Huevos Duros – Emotional Intelligence