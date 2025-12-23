Ikonika – SAD (Hyperdub)

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Sara Chen aka Ikonika es una artista de música electrónica que, sin hacer demasiado ruido, ha ido elaborando una carrera discográfica en donde las fronteras se van volatilizando, y cada paso que da es para ofrecer una excelente mezcla de estilos en donde integrar todos sus intereses. En sus comienzos con el sello Hyperdub con el 12’ Please / Simulacrum (2008) se hacía la música en su habitación haciendo beats con un Fruity Loops/FL Studio en donde se dejaba llevar por bajos gruesos y rítmica sincopada, influenciada por el dubstep de gente como Kode9, jefe de su actual sello, por cierto. Después los ritmos y las armonías se han bifurcado por estilos que van del post-dubstep pasando por el drill, hasta abrazar el funky-soul y el house como queda registrado en sus discos Contact, Love, Want, Have (2010), Aerotropolis (2013), Distractions (2017), sus remixes para artistas varios, hasta llegar a su último y gran disco SAD (Hyperdub, 2025).

En este disco apuesta por controlar todos los procesos de producción, y además cantar en todos los temas, algo que ya venía haciendo desde hace unos años de forma esporádica. Como constata en su bandcamp, la asimilación de ella misma como persona trans le posibilitó aceptar su voz, su nueva voz que surgía de un cuerpo en migración.

Los ambientes ululantes y vaporosos se impregnan en la inicial “Listen To Your Heart”, con ritmos envolventes que se aprovechan de unos arreglos de Moog muy bien empastados en la melodía. Una entrada que recuerda a Jessy Lanza, y que de alguna forma, es la apuesta más descarada de Ikonika por el pop y sus derivadas. La tónica del álbum se adentra por esos parámetros tan seductores, y así hallamos en “Gone” pop con arreglos que parecen de tabla egipcia, al igual que la síncopa sonora de ‘Whatchureallywant” con arreglos percusivos adictivos.

Los ecos al amapiano (género electrónico surgido en Sudáfrica a base de bajos mullidos, y largas secuencias de piano) se quedan varados en “Your Vibe”, y el artista holandés de grime JLSXND7RS la acompaña en una espléndida incursión en una especie de dubstep en donde se hibridan las percusiones africanas y las atmósferas ingrávidas. El productor zambiano SHE Spells Doom arremete con loops contagiosos y divertidos para darlo todo en la pista de baile en “Drums 1 (Take It), mientras se llega al final con un tema, “Make It Better”, en donde la artista interdisciplinar y escritora Tice Cin, le escribe una letra que flota sobre sonidos que se propulsan en espiral, y que juegan con el house y la bass music.

