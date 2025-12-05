Insecure Men – A Man For All Reasons (Fat Possum)

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

La vida en estos últimos años para Saul Adamczewski -músico y compositor que lidera Insecure Men así como antiguo integrante de la banda Fat White Family-, y si consultamos la página web de su escudería Fat Possum leemos estas palabras que se mueve entre el humor inglés y la compasión: «Saul Adamczewski pasó el verano de 2024 viviendo en un armario en Tulse Hill, un suburbio del sur de Londres. Sin banda, sin novia. Y mucho menos sin dinero. Cuando pierdes tu trabajo como chico del té para un traficante de metanfetamina rastafari, ¿adónde te queda exactamente? La vida, para el compositor de treinta y tantos años, se había oscurecido.

Pensé que los chicles en el suelo de Brixton eran obras de arte con mi cara», recuerda Adamczewski sobre su desgarrado estado psicológico. «Una psicosis bastante grave. Llamaron a los servicios de salud mental». Adamczewski ha vivido con problemas de salud mental toda su vida, pero las alucinaciones provocadas por la psicosis fueron peores que cualquier otra que haya experimentado antes. Pasando semanas sin comer bien, Adamczewski se sintió muy, muy mal». Problemas sentimentales y drogadicción han pasado factura este tiempo a un cantautor por desgracia no del todo valorado que, si nadie lo remedia, seguirá pasando inadvertido entre el gran público.

En 2018 debutaron con un excelente disco homónimo, y ahora está de vuelta Adamczewski acompañado de colegas así como de músicos de su anterior banda, y nada menos que se han ido a grabarlo a los famosos Konk Studios londinenses (estudios que montaron los The Kinks) por donde han pasado gente como Depeche Mode, The Stone Roses, Massive Attack entre otros muchos.

En este A Man For All Reasons (Fat Possum, 2025) el tema de su rehabilitación, así como todo lo pasado tras su ruptura amorosa entran presente en unas letras que son excelentes en una expresividad lacónica. Sobre nuevos comienzos, tras tocar fondo, nos narra su autor en “Love Again” con aires feriantes a lo Ray Davies y la lounge music, y en su arsenal de posibilidades armónicas, en “Cleaning Bricks”, podemos escuchar tecnopop cruzado con el vaivén nervioso de ritmos nuevaoleros, y versos que narran el día a día de alguien que está realmente jodido pero se empeña en seguir vivo.

El soul sesentero mece la preciosa “Time is A Healer” que podría cantar su adorado Al Green, mientras que en la panorámica “Tulse Hill Station” suena a country rindiendo homenaje a sus admiradas Parsy Cline y Dolly Parton. El pop mayúsculo de “Alien” muestra la preciosa voz de Saul en perfecto estado de revista y, de nuevo, en “Graveyard (Of Our Love) tira por derroteros country aunque se cuela alguna nota con parecidos razonables con el “Creep” de Radiohead, y le canta al fin del amor con versos memorables: “Y caíste en mis brazos / Y caíste en mis brazos / No hay otra / Y no hay tiempo para matar / Y no hay razones para mentir”.

Escucha Insecure Men – A Man For All Reasons (Fat Possum)