Jasmine.4.T – You Are The Morning (Saddest Factory Records)

La cantante británica Jasmine Cruickshank, aka jasmine.4.t, lleva tiempo lamando la atención de los medios y del público con unos cuantos singles notables publicados a lo largo del año pasado. Ahora se estrena en formato largo dentro de las filas del sello Saddest Factory Records de Phoebe Bridgers, lo cual no es casual, pues la compositora de Pasadena, junto con Julien Baker y Lucy Dacus, que deslumbraron como boygenius con un excelente trabajo hace dos años, son las responsables de la producción de este delicioso You Are The Morning, llamado a ser uno de los grandes debuts de 2025.

Estas trece canciones plagadas de sensibilidad y delicadeza retratan un camino lleno de obstáculos experimentado por Jasmine durante años complicados tras declararse trans y verse cancelada por la sociedad, sin trabajo y atacada constantemente, víctima de acoso y ninguneo. Fruto de ese calvario nacen hermosas piezas de folk-pop como “Kitchen” con ese timbre vocal tan Elliott Smith y con la que abre el disco de manera inmejorable, o los ganchos pop de los excelentes singles “Skin On Skin” y “Elephant”, que muestran la versatilidad de la artista mancuniana.

Apenas tres muestras de talento en un conjunto sin fisuras que remite a Big Thief, Jonny Mitchell o ANHONI And The Johnsons en un viaje de enorme carga emocional por parajes por donde asoma la luz y con paradas tan sanadoras como la que propone la belleza espectral de “Highfield”, la desarmante progresión de “New Shoes”, en la que brilla su privilegiado timbre vocal apenas acompañada por arreglos sutiles de cuerda hasta que la distorsión de las guitarras acaricia la catarsis o la titular “You Are The Morning”, mecida por violines y piano y abrazando sutilmente la paleta cromática de Nick Drake. En contraste, resulta fácil y natural dejarse engatusar por la tormenta (contenida) en el rock con tintes country de “Guy Fawkes Tesco Dissociation” a pachas con Phoebe Bridgers, el indie-pop de la vitaminada “Tall Girl” , la magnética levedad de “Best Friend’s House”, en colaboración con Claud o la folktrónica de “Roan”, que viene a subrayar el carácter variado de un trabajo llamado a trascender, apoyado en un material que pide reposadas escuchas en tiempos de premura.

Sumergirse en esta mayúscula obra de orfebrería sonora que acude a varios estilos con solvencia y talento, desplegando texturas y matices que atrapan en su orgánico magnetismo, me ha hecho experimentar esa sensación mágica que recorre el cuerpo cuando una voz te atrapa tanto que sientes ganas inmediatas de plasmar por escrito lo que te hace sentir. Música nacida de las entrañas, a modo de terapia, para afrontar los sinsabores que provocan aquellos que tratan de impedir que cada uno viva como quiera. La arrebatadora “Woman”, pone el broche de la mejor manera, mullida entre los ecos del Trans Chorus de Los Ángeles y con una letra desarmante sobre la definición de la identidad de género: “You say it’s hard when you don’t have the language. It’s only hard to talk to people like you. Coz I know who I am. And I understand that I am in my soul a woman.” Virtudes todas ellas que nos llevan a ilusionarnos irremediablemente con el prometedor futuro de este arrebatador proyecto.

Escucha Jasmine.4.T – You Are The Morning