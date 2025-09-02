Javier Segura – Jazz and Transcendence (Oddart)

El tinerfeño Javier Segura sigue consolidando álbum tras álbum su estatus de pionero y clave fundamental de la experimentación musical en nuestro país. Siempre agazapado tras su escasa presencia mediática, su figura como autor de culto cumple un año más con Jazz and Transcendence, su último lanzamiento donde aboga por continuar con una vanguardia sonora establecida en el diálogo de varios estilos.

En este trabajo, el canario prosigue la generación de un resultado que transita entre la relación de las bases empleadas y las de la verborrea desenfrenada de una instrumentación sin aparente pauta. Por esos caminos no tan establecidos es por donde transita esta propuesta de poco más de media hora de duración, pero que permite disfrutar de los puntos de encuentro de la improvisación, el free jazz y la electrónica.

Las camas de los cortes pueden calificarse de más ortodoxas en el sentido de que su función principal, de soporte o suelo, es también la del testigo que presencia la libertad creativa sin ataduras. Jazz and Transcendence aboga por la relevancia de la cacofonía, de la chirriante ejecución de instrumentos que validan la repetición y la extenuación como fuentes válidas en la creación de sonidos.

No existe un porqué definido para dar sentido al free jazz entrecortado de “El primer amor” y su connivencia ambient, al igual que tampoco hay que buscarlo en la deriva ruidista y calmada de “El rubor”. Son, simplemente, el alma que surge de cada momento y que, si se quiere, pueden dar algo de forma a la siempre escurridiza propuesta de Segura.

Puede que se aprecien en momentos de soledad de una manera más clara, como en “Esperanza”, pero los ambientes creados contrarrestan parte de la presión a la que se somete al oyente en su búsqueda de aunar, y no de discernir, los dos escenarios que yacen y subyacen. Por ahí pasará tamiz de la melancólica “La Mirada” o de “Tu recuerdo”, antes de someterse toda la idea a cierta sublimación nominal y musical al breakbeat de “M.D. África en el atardecer”.

Escucha Javier Segura – Jazz and Transcendence

