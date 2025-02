Jay-Jay Johanson (Sala But) Madrid 19/02/25

Un año y dos días. Ese es el tiempo exacto que separa el inolvidable concierto ofrecido en 2024 por Jay-Jay Johanson en el Centro Cultural Conde Duque y la que era nueva visita del músico sueco a Madrid, en este caso dentro de la programación de MAZO MADRIZ.

Una ciudad en la que el artista es recibido siempre con entusiasmo, tal y como volvió a demostrar el público que acudió a una Sala But que, si bien no colgó el cartel de entradas agotadas, sumó a cambio una más que interesante afluencia. El escandinavo ofreció un concierto casi idéntico al de la temporada anterior, entonces acompañado de teclista y en esta ocasión sumando para la causa a un batería que completaba así la ecuación definitiva.

Fue casi la única novedad con respecto a la cita previa, apurando un repertorio muy similar, idénticas proyecciones en blanco y negro con los que enmarcar sus propias canciones y, ante todo, esa envolvente aura de nostalgia elegante sita a medio camino entre el crooner clásico y la vanguardia más distinguida y meditada. Es ahí, en esa interpretación tan austera como en realidad acogedora y ya familiar, en donde Jay-Jay Johanson brilla con luz propia, sostenido sobre esa apariencia delicada, casi etérea y alienígena, y conduciendo sus maravillosas canciones resultado de una mezcolanza en la que tienen cabida trazos de trip-hop, avant-garde, downtempo, bossanova, electrónica y jazz junto a seleccionadas bases pregrabadas. La presencia de Jäje Johansson –bien flanqueada por la mencionada pareja de músicos adicionales– volvió a resultar mágica, tras ceder (como es habitual) el principal protagonismo a su voz frágil y embaucadora.

Una velada hipnótica y, desde luego, curativa, al rirmo mecido de piezas como “So Tell The Girls That I Am Back in Town”, “Milan Madrid Chicago Paris”, “She’s Mine But I’m Not Hers”, “Not Time Yet”, “Smoke”, “Far Away”, “Heard Somebody Whistle” o “Believe In Us”. Un concierto ciertamente similar al desarrollado por el escandinavo el 17 de febrero de 2024, en un dato que se antoja meramente circunstancial dadas las arrasadoras consecuencias emocionales de la actuación. Jay-Jay Johanson es de esos artistas cuyo precioso directo admitiría una visita al mes sin ver alterados su poso y magnetismo, conformado por una serie de composiciones en las que cualquiera desearía quedarse a vivir para siempre.

Fotos Jay-Jay Johanson: Blanca Orcasitas