Jeff Parker – Suite For Max Brown (International Anthem)

Espléndida la carrera en solitario de compositor y multiinstrumentista de Virginia Jeff Parker, el cual se ha convertido en una pieza fundamental en la efervescente escena jazz de Chicago. Conocido por sus andaduras en Tortoise e Isotope 127, el virtuoso guitarrista está jalonando una meritoria carrera junto su banda The New Breed, y este es, para el arriba firmante, su mejor disco, Suite For Max Brown (International Anthem, 2020).

En portada aparece una pizpireta mujer que posa embutida en un traje de corte elegante, y bien agarrada a un bolso. Es Maxime Brown, la madre de Jeff que mira al objetivo con media sonrisa que emana placidez y elegancia contenida. Y es que este disco está dedicado a ella -también homenajeó hace cuatro años a su padre, también músico de jazz-,y sus once piezas son un remanso de espiritualidad así como un álbum que recrea diferentes escenarios por los que transitar el nuevo jazz que muta en diferentes estilos, texturas, y timbres.

Acompañado con algunos de los más grandes músicos de la escena jazzística underground de Chicago, abre fuego con “Built A Best”, una sugerente pieza con mucho groove soulero cantada por su hija Ruby. Una delicia que le sigue el breve interludio de “C’mon Now” sampleando “The Happy Song”, canción de Otis Redding. “Fusion Swirl” está esculpida a base del martilleo de una batería y unos loops de sintetizadores a modo de drone que ejercen una fuerza descomunal que bebe de la psicodelia teutona. La versión de Charlie Parker “After The Rain” es otra de las gemas del disco: bella ejecución a la guitarra y las percusiones de un Jeff Parker en racha, que alza un monumento a la cosmic music y al ambient de tonalidades diamantinas.

Parapetado con secuenciadores de sonido, samplers y sintes, la abisal “Metamorphoses” me recuerda a su pasado en Tortoise, pero también a Terry Riley. Concisa y bella. Otra versión, en este caso del “Black Narcissus”-como la deslumbrante película de Michael Powell y Emeric Pressburger– es rebautizada como “Gnarciss”, con ecos a la rítmica del hip hop, y encomiables aportaciones de Makaya McCraven a las baquetas y Rob Mazurek a la trompeta piccolo.

Toques exóticos viajan a lomos de “Del Rio” en donde nuestro hombre toca el mbira, un instrumento percutido tradicional de la zona subsahariana que lo empasta con una sobresaturación de capas de sonido extraídos del Korg, mientras que “3 For L” es una pieza en la que sienta cátedra como virtuoso al mastil.

Para la recta final nos queda merendarnos con gusto el uptempo impetuoso de “Go Away” a modo de fascinante hibridación de jazz, funk, y fraseo vocal mántrico, y la larga “Max Brown”, en la que el bajo de Paul Bryan dialoga con el sintetizador de Parker, para luego unirse y tensar la narrativa de tan Opus Magnum el saxo de Josh Johnson y la trompeta de Nate Walcott. Un disco ejemplar para definir los imbricados marcos de referencia del nuevo jazz.

Escucha Jeff Parker – Suite For Max Brown