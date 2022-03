Jesse Malin llega con una amplia gira por nuestro país

Jesse Malin lanzaba el pasado año un álbum doble, titulado Sad and Beatiful World y editado a través del sello Wicked Cool Records. Un disco “para los supervivientes, los soñadores, los desertores y los creyentes. Para todos aquellos que se levantan después de caer, para los que encuentran belleza en la locura“.

Sad and Beautiful World toma su nombre de un diálogo de la película Bajo el Peso de la Ley, dirigida por Jim Jarmusch en 1986 y tiene dos partes bien diferenciadas: una más suave, Roots Rock, en el primer LP con mayoría de baladas; la otra, Radicals, ocupando el segundo LP con canciones con algo más de ritmo y energía. Jesse Malin cuenta igualmente con Lucinda Williams en la producción de dos canciones: “Backstabbers” (donde también pone su voz) y “The Way We Used to Roll”

Lo estará presentando en una amplia gira por nuestro país que arranca a finales de este mes. Toma nota de las fechas.

Próximos conciertos de Jesse Malin

28 marzo – Sevilla – Sala X

30 marzo – Valencia – Loco Club

31 marzo – Madrid – El Sol

1 abril – Badalona – Blues i Ritmes Festival

2 abril – Vitoria – Helldorado

3 abril – Bilbao – CrazyHorse

Entradas en este enlace