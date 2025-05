John Martínez anuncia álbum en solitario y avanza una canción

John Martínez, la carismática y personal voz de proyectos como Megaphone Ou La Mort y Le Garçon Rêvé, anuncia su primer álbum en solitario. Su título será Le Fan Club de John Martínez y, aunque no tiene todavía fecha concreta de lanzamiento, está previsto que salga antes de final de año. El disco fue grabado, mezclado y masterizado en los estudios Tablada 25 de Madrid entre los meses de noviembre de 2024 y febrero de 2025. La producción del álbum estuvo a cargo de Daniel Elorriaga y Alberto Santos.

John es el autor de las 10 canciones que componen el disco. Además, como novedad, aquí se lanza a tocar todas las guitarras con una técnica que busca emular a sus admirados John McGeoch o Vini Reilly.

Como avance de su disco de debut, John Martínez nos presenta una primera canción titulada «My little symphony». La canción llega acompañada de un vídeo grabado por el propio cantante con su teléfono móvil. A este respecto nos cuenta lo siguiente: «como buenos ‘voyeurs digitales’ que somos, nos pasamos la vida en las redes sociales llenando historias y feeds con fantasmas, ya que la realidad esconde un vacío existencial y espiritual abismal. Pues, el concepto del video ha sido sencillo, y he sucumbido a la abundancia generalizada de exposición de vida real, fenómeno conocido como ‘oversharing’, y me he filmado con mi propio teléfono móvil en mis últimos viajes en Ibiza, Formentera y Palermo».

A continuación puedes escuchar «My little symphony», la canción con la que John Martínez arranca su carrera en solitario.