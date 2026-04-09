Johnny Marr

Johnny Marr y Ryan Adams actuarán en el ciclo 1001 Músicas – CaixaBank de Granada

El ciclo 1001 Músicas – CaixaBank 2026 amplía su programación con la incorporación de dos nombres internacionales de peso: Johnny Marr y Ryan Adams. que se unen a un ciclo que ya contaba con la presencia de Sting, Revolver, Teenage Fanclub, Zenet, Valeria Castro o Víctor Manuel, Ariel Rot, Las Migas, Maika Makovski y Loquillo

El guitarrista británico actuará el próximo 23 de julio en el Teatro del Generalife, dentro del recinto de la Alhambra, en la que será su primera y única fecha en Andalucía. Por su parte, el músico estadounidense ofrecerá un concierto el 14 de octubre en el Palacio de Congresos de Granada, en una cita que marcará tanto su debut en la comunidad como su única parada andaluza dentro de su gira.

Figura clave del pop británico desde su etapa en The Smiths, Johnny Marr ha desarrollado una trayectoria ondulante con diversas colaboraciones, proyectos como los recordados Electronic junto a Bernard Sumner de New Order y una discografía en solitario que arrancó junto a The Healers y que desde 2013 nos ha dejado cuatro interesantes álbumes.

Por su parte, Ryan Adams se dio a conocer al frente de Whiskeytown y consolidó su perfil con una extensa discografía que combina country, folk y rock.

Toma nota de los conciertos de 1001 Músicas – Caixabank 2026

15 de julio — Sting, Plaza de Toros de Granada
16 de julio — Zenet, Carmen de los Mártires
17 de julio — Revolver, Palacio de los Córdova
23 de julio — Johnny Marr, Teatro del Generalife (Alhambra)
3 de septiembre — Ariel Rot, Palacio de los Córdova
10 de septiembre — Las Migas, Palacio de Quinta Alegre
16 de septiembre — Maika Makovski, Cuarto Real de Santo Domingo
25 de septiembre — Valeria Castro, Teatro del Generalife (Alhambra)
26 de septiembre — Víctor Manuel, Teatro del Generalife (Alhambra)
6 de octubre — Teenage Fanclub, Teatro CajaGranada
14 de octubre — Ryan Adams, Palacio de Congresos
17 de octubre — Loquillo, Palacio de Deportes de Granada

Más información y entradas, en su web.

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