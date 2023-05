Katie Melua – Love & Money (BMG)

Se presentó ya en el terreno público Love & Money, el noveno LP de estudio de la vocalista británica de adopción Katie Melua, la cual ha obtenido tantas victorias y reconocimientos desde el estreno oficial de su trayectoria, en 2003, hasta ahora.

¿Tal vez, este novedoso repertorio de 10 canciones, en 2023, podría ser el más distinto y adulto respecto al resto de su discografía? Lo cierto es que a través de su voz portentosa, preciosa, inmaculada, amable, sensual, tierna y dulcificada siempre consigue sumergirnos ella en sus habituales sendas plenas de suavidad, romanticismo y mansedumbre; además de constituirse en idóneas dichas características para atmósferas de domingo por la tarde.

Matizaremos, entonces, que son géneros naturales en la aludida artista el jazz, el pop, el chill out, el soul o el folk y en esos mismos ámbitos se mueven temas como la cautivadora y envolvente “Golden record”, la cálida “Quiet moves”, la linda “Lie in the heat”, la maravilla intimista “Darling Star”, esa caricia titulada “Reefs”, la delicia aterciopelada “First Date” o la honda y emotiva “Those sweet days”; entre otras piezas del minutaje unidireccional que nos ocupa.

Van desfilando letras aquí que, mayormente, tratan sobre dejar atrás una vida anterior y hallar un nuevo amor, además de cavilar sobre la dicha, la paz interna, el optimismo o lo positivo de la vida, la cual se ha de tomar tal como viene; todo ello siempre según los distintos versos del LP.

El enteramente melódico álbum fue grabado mientras la cantante se encontraba en medio de un proceso de embarazo (algo evidente en la portada de la propia obra), en los Real World Studios (propiedad de Peter Gabriel) y dicho trabajo resultó producido por Leo Abrahams (el cual ya desempeñó su labor con artistas como Brian Eno o Brett Anderson; entre otros/as), sin que éste haya prestado tanta atención a los arreglos como en previos lanzamientos de la propia intérprete residente en Londres.

Agregaremos que el numeroso elenco de músicos acompañantes secundan, certeramente, a Katie Melua con finos y explorables detalles instrumentales.

En definitiva, que Melua sabe siempre el modo de construir y afianzar, a la perfección, diversos paisajes sonoros de cuidada, sensible, incuestionable e infinita belleza.

Love & Money vuelve a confirmar, plenamente, éstos últimos adjetivos referentes al Arte de la propia Katie.