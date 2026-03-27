Kid Congo and The Pink Monkey Birds (Hotel Hilton Canopy) Madrid 26/03/26

La figura mítica de Kid Congo Powers contrasta bastante con el escenario atípico donde se desarrolla el ciclo Momentazos. Su aura, más propensa a brillar en el imaginario popular dentro de la oscuridad de una sala, demostró ser impermeable a la luz blanca y erigirse como protagonista sin mayor dificultad. Al californiano no le hace falta mucho para conectar con su público: arranca con un calentamiento en forma de “The Boy Had it All” y “Silver for My Sister” para enmarcar el concierto en la vertebración que supone su That Delicious Vice, de 2024.

El álbum marcará la noche con un recorrido que se acentúa con aclamadas salidas. No es que al señor Brian Tristán se le requiera de ello, pero él sabe que parte de su público lo es por su pasado más, digamos, popular. Por eso, tras transitar por “Psychic Future”, de unos años antes, o por el aislado “Sean DeLear”, el aterrizaje sobre la icónica “Goo Goo Muck”, de su época con The Cramps, se celebró por todo lo alto.

Kid Congo alterna sus capacidades al frente de una formación con la que domina prácticamente todos los punteos e intensidades de la guitarra. Puede aludir a ese sustrato latino, por momentos amazónico, y demostrar en temas como “Ese Vicio Delicioso” o “La Araña” que nada está reñido con lo más oxidado de las cuerdas. Se valora que su discurso sea ecléctico, y todavía más que circule con fluidez entre su discografía y certificar su importancia. Sirvan de ejemplo “Walking With The Beast” o “She’s Like Heroin” para saberlo.

La elección de “A Beast A Priest” pareció abrir el horizonte del final, pero nada más lejos de la realidad. Todavía tenía preparado un cóctel que funcionó como declaración frente a un público que, entonado ya por la entrega del estadounidense, se ofreció a colaborar en el disfrute de “Wicked World” y, sobre todo, de “Call of the Wighat”, otro tema de The Cramps que recordaría su capítulo final en la banda. No así en la noche, estirada al máximo, donde todavía pudo resonar “Sex Beat”, su recuerdo personal a The Gun Club, y la tranquila “Never Said”.

Foto Kid Congo and The Pink Monkey Birds: Álvaro de Benito