Kitty, Daisy & Lewis nos visitan en septiembre

Kitty, Daisy & Lewis regresan a España en septiembre con tres conciertos en salas. El trío británico actuará el día 16 en la Sala Mon de Madrid, el 17 en la Sala Jerusalem de Valencia y el 18 en La (2) de Apolo en Barcelona, donde presentarán en formato headline show su inconfundible mezcla de rock ’n’ roll, swing y country.

Con más de 250.000 discos vendidos, actuaciones en escenarios de referencia como Glastonbury y Bestival y colaboraciones con artistas como Mark Ronson o Coldplay, los hermanos llevan dos décadas defendiendo un sonido profundamente enraizado en la música popular de los años 40 y 50.

Desde su debut en 2008 hasta Superscope, su trabajo más reciente y ambicioso, han construido una discografía sólida y atemporal que repasarán en estos conciertos, confirmando la vigencia y energía de una banda que nunca ha dejado de moverse hacia delante.

Toma nota de los conciertos de Kitty, Daisy & Lewis

16 de septiembre 2026 – Sala Mon – Madrid

17 de septiembre 2026 – Sala Jerusalem – Valencia

18 de septiembre 2026 – La (2) de Apolo – Barcelona

Entradas a la venta en LiveNation.es y Ticketmaster.es

Precios: desde 27€ (+ gastos de distribución)