Kneecap tienen nuevo single, ‘No Comment’

Kneecap regresan con “No Comment”, un single publicado a través de Heavenly y construido sobre un demoledor riff de bajo producido por Sub Focus. La canción denuncia el abuso de poder del Estado británico y responde a la reciente persecución política contra Mo Chara.

El lanzamiento incluye un vinilo 7” de edición limitada con arte de Banksy —el mural “Royal Courts of Justice”— e incorpora además el inédito “Get Your Brits Out”. El tema prolonga la racha de colaboraciones del grupo tras sus trabajos con Mozey y Paul Hartnoll (Orbital), en un momento de máxima visibilidad reforzado por su incendiario set en Glastonbury y su paso por festivales como Wide Awake, 2000 Trees o Green Man, además de compartir cartel con Fontaines D.C.

Mientras completan una gira por Reino Unido con todas las entradas agotadas —durante la cual Móglaí Bap corre 10 km antes de cada concierto para recaudar fondos para Palestina—, la presencia mediática del trío continúa creciendo, impulsada también por su posicionamiento público en defensa del pueblo palestino durante Coachella.

En 2026, Kneecap llevarán su propuesta a Primavera Sound Barcelona, Primavera Porto y Boomtown Festival-

Escucha ‘No Comment’ de Kneecap